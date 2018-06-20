嘿咻拒絕「騎乘式」體位！妙齡正妹慘遭裸殺　裹棉被棄屍

恐怖！嘿咻不願配合就置人於死地？近日一名 25 歲泰國大眼正妹茉莉汪因做愛時不願配合「女上男下」騎乘式體位，慘遭 31 歲的披拉帕狠心裸殺，並裹棉被棄屍於河邊。民眾釣魚時驚見這一幕嚇得趕緊報案，警方循線找到 3 名嫌犯，目前已對 3 人進行審訊，其中，凶嫌披拉帕已坦承犯行，詳細審查結果仍待警方調查釐清。

根據泰媒報導，一名 39 歲男子楚猜日前到河邊釣魚，沒想到竟驚見一具被棉被包裹的女屍，他嚇得頭皮發麻趕緊報警。警方接獲通報後隨即到場，發現女子屍體一絲不掛，皮膚黑紫，年紀約 20 至 25 歲，頭部被套著一個塑膠袋且脖子被藍線纏繞。據法醫鑑定，研判女子可能因缺氧致死，且估計已死亡 6 至 8 小時。