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嘿咻拒絕「騎乘式」體位！妙齡正妹慘遭裸殺　裹棉被棄屍

國際中心／綜合報導2018/06/20 10:47
▲近日一名泰國正妹因嘿咻時不願配合「騎乘式」體位，慘遭男子狠心裸殺，裹棉被棄屍於河邊。（圖／翻攝自泰國星暹傳媒微博）
▲近日一名泰國正妹因嘿咻時不願配合「騎乘式」體位，慘遭男子狠心裸殺，裹棉被棄屍於河邊。（圖／翻攝自泰國星暹傳媒微博）

恐怖！嘿咻不願配合就置人於死地？近日一名 25 歲泰國大眼正妹茉莉汪因做愛時不願配合「女上男下」騎乘式體位，慘遭 31 歲的披拉帕狠心裸殺，並裹棉被棄屍於河邊。民眾釣魚時驚見這一幕嚇得趕緊報案，警方循線找到 3 名嫌犯，目前已對 3 人進行審訊，其中，凶嫌披拉帕已坦承犯行，詳細審查結果仍待警方調查釐清。

根據泰媒報導，一名 39 歲男子楚猜日前到河邊釣魚，沒想到竟驚見一具被棉被包裹的女屍，他嚇得頭皮發麻趕緊報警。警方接獲通報後隨即到場，發現女子屍體一絲不掛，皮膚黑紫，年紀約 20 至 25 歲，頭部被套著一個塑膠袋且脖子被藍線纏繞。據法醫鑑定，研判女子可能因缺氧致死，且估計已死亡 6 至 8 小時。

警方透過河邊附近的監視器畫面循線找到 3 名凶嫌，同時發現一輛 TOYOTA 皮卡車，並在車上行車紀錄器發現 3 人曾載過死者茉莉汪，因此將他們全數逮捕。經調查後發現，一名男子帶死者茉莉汪回工作宿舍享受魚水之歡，因想尋求高潮而要求女子改以「女上男下」騎乘式體位繼續激情，結果女子不願配合直接拒絕，男子慾火焚身卻得不到安慰，因此下毒手殺害女子。

3 名男子經審訊後，其中，披拉帕坦承犯行，他表示自己喜歡找心儀對象做愛，在某娛樂場所接到茉莉汪後就帶她回宿舍「激戰」，但熱情如火的他想要來點刺激，並要求對方變換姿勢，讓她採「騎乘式」體位主動出擊，怎料茉莉汪拒絕，一怒之下就行凶殺害再棄屍。至於另外 2 名男子則表示不知情，詳細審查結果仍待警方調查釐清。


 

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政治偏見多　美退聯合國人權理事會粗心鬧人命！小女童活活悶死在車內

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