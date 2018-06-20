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群創王志超請辭董座轉顧問　竟換46歲的他接手

記者許家禎／台北報導2018/06/20 15:19
▲群創董事長王志超（右一）因職涯規畫請辭董座一職，由擁有20多年外資法人財務操作與傳產營運管理經驗的洪進揚（左四）接任。（圖／群創提供）
▲群創董事長王志超（右一）因職涯規畫請辭董座一職，由擁有20多年外資法人財務操作與傳產營運管理經驗的洪進揚（左四）接任。（圖／群創提供）

群創今（20）日於股東會後舉行董事會，會中決議董事長暨執行長王志超因職涯規畫，請辭董事長、董事及執行長，王將轉任顧問。而新任董座則由原法人董事嘉聯投資改派之代表洪進揚為董事長，自明（21）日起正式生效。洪進揚擁有20多年外資法人財務操作與傳產營運管理經驗，他表示將和管理團隊一同帶領群創走出新格局，為股東創造附加價值。

群創指出，群創積極布局面板工業互聯網，王志超以多年產業的智慧與經驗，轉任群創光電顧問職，為全球面板產業升級，技術競爭力，持續貢獻己力。 而公司未來將由新任董座洪進揚、總經理蕭志弘、執行副總丁景隆等三人主導營運策略。

王志超先生於1990年進入聯友光電，擔任研發，工廠管理等職，催生奇美電五代廠，並督軍大中小尺寸業務與技術開發。王志超促成2009年底群創與奇美電合併美事，與段行建博士董事長共同挺過一波波景氣起伏，反托拉斯與財務窘境。

王志超接任群創董座期間(2016.05.12-2018.06.20)，帶領群創光電屢次刷新營益率、獲利率、稅後淨利率等營運績效，面對中韓擴產與技術傾壓，亦能彎道超車，以差異化策略為台灣面板業創新契機。

王志超表示，期許群創同仁勇於「破壞式創新」，快速建構面板工業互聯網，因應4.0新製造業蛻變，開創新局。

至於1972年出生，年僅46歲的洪進揚則擁有20多年外資法人財務操作與傳產營運管理經驗，經歷包括群創光電董事長特助、鴻海集團協理、台泥國際總經理、巴黎證劵董事總經理、高盛證券執行董事、瑞士信貸第一波士頓(CSFB)執行董事，獲得群創董事會一致推任。

洪進揚表示，感謝董事會推舉與支持，因應全球新創事業與控股營運契機，他將竭盡所能和管理團隊一同帶領群創走出新格局，為客戶提供最佳解決方案，為股東創造附加價值。

關鍵字群創王志超洪進揚股東會面板
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