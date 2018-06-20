群創王志超請辭董座轉顧問　竟換46歲的他接手

群創今（20）日於股東會後舉行董事會，會中決議董事長暨執行長王志超因職涯規畫，請辭董事長、董事及執行長，王將轉任顧問。而新任董座則由原法人董事嘉聯投資改派之代表洪進揚為董事長，自明（21）日起正式生效。洪進揚擁有20多年外資法人財務操作與傳產營運管理經驗，他表示將和管理團隊一同帶領群創走出新格局，為股東創造附加價值。

群創指出，群創積極布局面板工業互聯網，王志超以多年產業的智慧與經驗，轉任群創光電顧問職，為全球面板產業升級，技術競爭力，持續貢獻己力。 而公司未來將由新任董座洪進揚、總經理蕭志弘、執行副總丁景隆等三人主導營運策略。