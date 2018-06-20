NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈十年有你／100個小黨的美麗哀愁柯斯塔幸運進球　西班牙驚險奪首勝凱擘大寬頻500M只要$799
政治

十年有你／100個小黨的美麗與哀愁

記者邱明玉 /專題報導2018/06/21 06:00
▲ 2017 年立法院三讀通過「政黨法」，將現行全國不分區立委選舉政黨得票率 3.5 ％以上，能獲得政府編列預算的補助門檻，下修調降成 3 ％，對小黨生存發展至為關鍵。（資料照／邱明玉攝）
▲ 2017 年立法院三讀通過「政黨法」，將現行全國不分區立委選舉政黨得票率 3.5 ％以上，能獲得政府編列預算的補助門檻，下修調降成 3 ％，對小黨生存發展至為關鍵。（資料照／邱明玉攝）

台灣這麼小一個島，截至去年 10 月截止，一共有 334 個登記政黨存在，可見台灣人對政治的熱衷，而 2008 年政黨輪替至今，至少又多了一百多個政黨，雖然以各色議題為主的政黨都有，但備受矚目的，還是以統獨為光譜的小黨消長林立，對照兩岸關係的發展，多少有異曲同工之妙。

2008 年藍綠政黨輪替，由於馬英九路線被質疑太過親中，原本奄奄一息的台聯又趁勢崛起，2012 年立委選舉喊出「一戶分一票，台聯不能倒」以及「生死存亡、最後一戰」的台聯解散告急效應之下，最終激發不少具台灣主體意識選民的熱情與危機感。

在家戶自動配票下，台聯最後得票率達到 8.9566 %、第二階段不分區立委得票率更高達 9.5683 %，總共贏得三席不分區立委，穩居為台灣第三大政黨，全國得票率還高於親民黨及綠黨、新黨等主要政黨。

可惜的是，隨著李登輝逐漸淡出政壇，台聯仍無法擺脫「一人政黨」的魔咒，再加上年輕、天然獨的選票轉向 2016 年初崛起的時代力量，台聯這塊老本土政黨招牌，何時能再度擦亮？有待後續觀察。

和台聯堪稱「一人政黨」難兄難弟的莫過於親民黨了，隨著黨主席宋楚瑜 2012 、2016 年兩度參選總統，親民黨還能在政壇上持續保溫，至少近兩屆立委選舉席次當中，親民黨獲得三席，能依法組成黨團以參與協商。而親民黨最大的考驗，莫過於當宋楚瑜淡出政壇時，繫於一人之身的親民黨能否存續下去，也是備受關注。

此外，最另類的「一人政黨」，就是擁有「萬年黨主席」郁慕明的新黨了，除了前國民黨主席洪秀柱「一中同表」的立場，被外界認為是偏統路線外，新黨始終如一的統一路線，在台灣政壇上獨樹一格，原本今年新黨新生代王炳忠、侯漢廷等人，打算出征角逐議員寶座，但在共諜案的陰影下，能否異軍突起，值得關注。

既然有統，就必定有獨，從太陽花事件崛起的時代力量，2016 年立委選戰躍身成為台灣第三大政黨，不過歷經一例一休、黃國昌罷免案之後，時力將在今年首度面對地方選舉挑戰，在藍綠的夾殺下，時力如何能跳脫大綠的陰影，走出自己的路，這場地方選戰確實是關鍵一役。

當然小黨在政壇活躍的還包括社民黨和綠黨等，尤其在 2017 年立法院三讀通過「政黨法」，將現行全國不分區立委選舉政黨得票率 3.5 ％以上，能獲得政府編列預算的補助門檻，下修調降成 3 ％後，之前僅有民進黨、國民黨、親民黨、時代力量、新黨等五個政黨，在第九屆不分區立委選舉得票率跨越 3.5 ％的補助款門檻。

而 2016 年選舉結盟的綠黨社會民主聯盟及台聯各為 2.5 ％，信心希望聯盟 1.6 ％，中華統一促進黨僅 0.46 %，雖說距「政黨法」3 ％ 補助門檻，仍有一段差距，但降低門檻後，至少給小黨一線生機，像新黨在 2016 年立委選舉得票率達 4.18 ％，雖在立院未有席次，但規定每年約可領 2550 萬的政黨補助款，對小黨的生存發展可謂至關重要。

關鍵字民進黨親民黨台聯時代力量新黨
軍人年改三讀　樓地板38990元

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan