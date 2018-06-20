十年有你／100個小黨的美麗與哀愁

2008 年藍綠政黨輪替，由於馬英九路線被質疑太過親中，原本奄奄一息的台聯又趁勢崛起，2012 年立委選舉喊出「一戶分一票，台聯不能倒」以及「生死存亡、最後一戰」的台聯解散告急效應之下，最終激發不少具台灣主體意識選民的熱情與危機感。

台灣這麼小一個島，截至去年 10 月截止，一共有 334 個登記政黨存在，可見台灣人對政治的熱衷，而 2008 年政黨輪替至今，至少又多了一百多個政黨，雖然以各色議題為主的政黨都有，但備受矚目的，還是以統獨為光譜的小黨消長林立，對照兩岸關係的發展，多少有異曲同工之妙。

在家戶自動配票下，台聯最後得票率達到 8.9566 %、第二階段不分區立委得票率更高達 9.5683 %，總共贏得三席不分區立委，穩居為台灣第三大政黨，全國得票率還高於親民黨及綠黨、新黨等主要政黨。

可惜的是，隨著李登輝逐漸淡出政壇，台聯仍無法擺脫「一人政黨」的魔咒，再加上年輕、天然獨的選票轉向 2016 年初崛起的時代力量，台聯這塊老本土政黨招牌，何時能再度擦亮？有待後續觀察。

和台聯堪稱「一人政黨」難兄難弟的莫過於親民黨了，隨著黨主席宋楚瑜 2012 、2016 年兩度參選總統，親民黨還能在政壇上持續保溫，至少近兩屆立委選舉席次當中，親民黨獲得三席，能依法組成黨團以參與協商。而親民黨最大的考驗，莫過於當宋楚瑜淡出政壇時，繫於一人之身的親民黨能否存續下去，也是備受關注。

此外，最另類的「一人政黨」，就是擁有「萬年黨主席」郁慕明的新黨了，除了前國民黨主席洪秀柱「一中同表」的立場，被外界認為是偏統路線外，新黨始終如一的統一路線，在台灣政壇上獨樹一格，原本今年新黨新生代王炳忠、侯漢廷等人，打算出征角逐議員寶座，但在共諜案的陰影下，能否異軍突起，值得關注。

既然有統，就必定有獨，從太陽花事件崛起的時代力量，2016 年立委選戰躍身成為台灣第三大政黨，不過歷經一例一休、黃國昌罷免案之後，時力將在今年首度面對地方選舉挑戰，在藍綠的夾殺下，時力如何能跳脫大綠的陰影，走出自己的路，這場地方選戰確實是關鍵一役。

當然小黨在政壇活躍的還包括社民黨和綠黨等，尤其在 2017 年立法院三讀通過「政黨法」，將現行全國不分區立委選舉政黨得票率 3.5 ％以上，能獲得政府編列預算的補助門檻，下修調降成 3 ％後，之前僅有民進黨、國民黨、親民黨、時代力量、新黨等五個政黨，在第九屆不分區立委選舉得票率跨越 3.5 ％的補助款門檻。

而 2016 年選舉結盟的綠黨社會民主聯盟及台聯各為 2.5 ％，信心希望聯盟 1.6 ％，中華統一促進黨僅 0.46 %，雖說距「政黨法」3 ％ 補助門檻，仍有一段差距，但降低門檻後，至少給小黨一線生機，像新黨在 2016 年立委選舉得票率達 4.18 ％，雖在立院未有席次，但規定每年約可領 2550 萬的政黨補助款，對小黨的生存發展可謂至關重要。