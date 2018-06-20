NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈十年有你／國民黨能重返執政嗎？澳洲男團對決碧昂絲　放話奪告示牌凱擘大寬頻500M只要$799
政治

國民黨團不願背書軍改　八百壯士轉型監督

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/21 06:45
▲軍人年改20日三讀通過後，國民黨團在議場門口舉行記者表示，每個條文國民黨團都據理力爭，影響到退役軍人跟現役軍人的權益，軍公教警消處理的過程中，政府虧欠大家，國民黨團要跟所有軍公教、警消深深一鞠躬。（圖／國民黨團提供 , 2018.6.20）
▲軍人年改20日三讀通過後，國民黨團在議場門口舉行記者表示，每個條文國民黨團都據理力爭，影響到退役軍人跟現役軍人的權益，軍公教警消處理的過程中，政府虧欠大家，國民黨團要跟所有軍公教、警消深深一鞠躬。（圖／國民黨團提供 , 2018.6.20）

軍人年金改革 20 日完成三讀，反年改團體八百壯士也結束在立法院外 485 天埋鍋造飯的日子，執行長羅睿達表示，將轉型成「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，預計 30 日成立，持續協助軍人後續提出釋憲、訴願、訴訟及個人釋憲，並將動員所有力量，遍地開花地監督政府不當施政。

羅睿達說，八百壯士將轉型成立協會，未來會關注軍改實施日期，待日期公布後，立即提釋憲，並將動員所有力量，遍地開花、如影隨形監督政府所有不公不義施政。

羅睿達強調，八百壯士不想暴力抗爭，會藉合法抗議與陳情，把中華民國導向正確思維與程序正義，讓民眾了解民進黨真面目，投票時選出真正為國家服務的政黨與政治人物。

此外，軍改三讀通過後，國民黨團也在議場門口舉行記者表示，每個條文國民黨團都據理力爭，影響到退役軍人跟現役軍人的權益，軍公教警消處理的過程中，政府虧欠大家，國民黨團要跟所有軍公教、警消深深一鞠躬。

國民黨團指出，已盡了最大努力，仍有很多不足的地方。軍公教、警、消是國家最穩定的力量，對國家的向心力從未改變，改變的是民進黨政府上任後的傲慢態度，民進黨欠大家一個道歉。

國民黨團批評，民進黨製造了社會對立，他們認為基金沒有辦法存續三十年，更何況財務獲利如何每個月達到 4 %，仍舊有很大的疑問，包括七月一日公教上路後，整個社會的衝擊，才要真正開始，未來如何團結大家，請蔡英文政府思考清楚，國民黨不願為這樣的年改背書。

時代力量黨團則表示，時力所提出的「軍官、士官退場機制」及「軍訓教官在職期間性侵者，應自始剝奪退休俸」主張，獲得各黨團共識支持三讀通過，時代力量黨團表示肯定。

不過時力也指出，時力所堅持的「退將赴中參加慶典，應該剝奪退休俸」的條款（第 24 條之 1 ），在院會處理過程中，遭到民進黨及國民黨黨團一致反對封殺。

時力表示，雖然民進黨團在三讀過後通過了一條附帶決議，內容提到「針對退將赴中參與慶典或活動而有妨害我國國家尊嚴行為，應予立法管制。」但令人不解的是，時代力量黨團即是透過立法的方式予以管制，不明白為何民進黨黨團一面說著要立法管制，一面又反對時代力量黨團提案的立法管制。

另外，時代力量黨團所提案的「將官所得替代率上限應設80%」及「18%三年半退場」條文，也都未獲支持，時代力量強調，對於基層軍官士官應有較高的保障，但對於本俸已經很高的將官，替代率應該限制在 80 %就好。

而對於 18 %的處理方式，對於這種制度的退場，時代力量則認為沒有任何道理再拖延、也沒有理由讓公教跟軍人有不同的退場方式。

關鍵字軍人年改立法院八百壯士羅睿達國民黨
軍改三讀　總統：克服年金破產危機十年有你／蔡英文接下黨主席的起落

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan