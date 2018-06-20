國民黨團不願背書軍改　八百壯士轉型監督

軍人年金改革 20 日完成三讀，反年改團體八百壯士也結束在立法院外 485 天埋鍋造飯的日子，執行長羅睿達表示，將轉型成「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，預計 30 日成立，持續協助軍人後續提出釋憲、訴願、訴訟及個人釋憲，並將動員所有力量，遍地開花地監督政府不當施政。

此外，軍改三讀通過後，國民黨團也在議場門口舉行記者表示，每個條文國民黨團都據理力爭，影響到退役軍人跟現役軍人的權益，軍公教警消處理的過程中，政府虧欠大家，國民黨團要跟所有軍公教、警消深深一鞠躬。

國民黨團指出，已盡了最大努力，仍有很多不足的地方。軍公教、警、消是國家最穩定的力量，對國家的向心力從未改變，改變的是民進黨政府上任後的傲慢態度，民進黨欠大家一個道歉。

國民黨團批評，民進黨製造了社會對立，他們認為基金沒有辦法存續三十年，更何況財務獲利如何每個月達到 4 %，仍舊有很大的疑問，包括七月一日公教上路後，整個社會的衝擊，才要真正開始，未來如何團結大家，請蔡英文政府思考清楚，國民黨不願為這樣的年改背書。

時代力量黨團則表示，時力所提出的「軍官、士官退場機制」及「軍訓教官在職期間性侵者，應自始剝奪退休俸」主張，獲得各黨團共識支持三讀通過，時代力量黨團表示肯定。

不過時力也指出，時力所堅持的「退將赴中參加慶典，應該剝奪退休俸」的條款（第 24 條之 1 ），在院會處理過程中，遭到民進黨及國民黨黨團一致反對封殺。

時力表示，雖然民進黨團在三讀過後通過了一條附帶決議，內容提到「針對退將赴中參與慶典或活動而有妨害我國國家尊嚴行為，應予立法管制。」但令人不解的是，時代力量黨團即是透過立法的方式予以管制，不明白為何民進黨黨團一面說著要立法管制，一面又反對時代力量黨團提案的立法管制。

另外，時代力量黨團所提案的「將官所得替代率上限應設80%」及「18%三年半退場」條文，也都未獲支持，時代力量強調，對於基層軍官士官應有較高的保障，但對於本俸已經很高的將官，替代率應該限制在 80 %就好。

而對於 18 %的處理方式，對於這種制度的退場，時代力量則認為沒有任何道理再拖延、也沒有理由讓公教跟軍人有不同的退場方式。