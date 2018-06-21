一次抵2千！親哥討2萬債務　竟要妹「X10次結清」

該名媽媽的女性好友幫忙在「爆料公社」 PO 文，指出該名媽媽年幼時因家境不佳被爸媽送養給親戚，所以未與親哥哥一起長大也不同姓氏。離婚後，該名媽媽獨自帶孩子生活，當時哥哥還欠她錢，看妹妹經濟不太穩定便主動伸出援手借錢代墊支出，順便將之前欠的錢還她。

真噁爛！一名媽媽在離婚後獨自帶著孩子生活，但因經濟狀況不太穩定，親哥哥好心先借 2 萬多元幫忙，未料之後想盡快討回錢財，竟狂傳情色訊息，甚至說出「讓我 X 一次抵帳 2 千」，要求妹妹與他做愛 10 次償還債務，誇張言論讓人傻眼。

哥哥把錢還清後，該名媽媽仍處在經濟不穩的狀態，因此哥哥反過來借她 2 萬多元養孩子，期間媽媽都有陸續還錢給哥哥，但沒想到哥哥卻瘋狂傳情色訊息騷擾，像是「我那根好硬！」「勁爆的女人到底還不還錢了」等，甚至口出狂言「叫你讓我 X 一次抵帳 2 千也不要」、「如果要讓我 X 10次不是就結清了嗎」，要求妹妹用身體還錢。

該名媽媽收到訊息後，氣得將哥哥封鎖，並在女性好友陪同下到警局報案處理、申請保護令。網友們看完紛紛留言「我的狼牙棒也很硬哥哥你想試試？」「我這裡也有一根很硬啊要不要試一試，打死你這個老王八蛋」、「竟然對妹妹說出這種話！噁心到極點了」痛批哥哥言行太誇張！

更有網友肉搜出哥哥臉書，到臉書留言洗版、教訓該名哥哥。面對眾多網友圍剿，該名哥哥也在臉書道歉，表示自己是想嚇嚇妹妹、是無心說出口的，沒想到會引起這麼大的風波，以後不會再這樣，並說會再跟妹妹道歉要她不用還錢了。