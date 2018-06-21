NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈臉書直播發表政見　順勢拍賣做公益中市府托育一條龍　9成家長滿意凱擘大寬頻500M只要$799
社會

一次抵2千！親哥討2萬債務　竟要妹「X10次結清」

社會中心／綜合報導2018/06/21 16:09
▲一名陳姓男子主動借 2 萬多元給親妹妹，卻要妹妹用身體還債，誇張言論引發眾網友撻伐。（圖／翻攝自「爆料公社」）
▲一名陳姓男子主動借 2 萬多元給親妹妹，卻要妹妹用身體還債，誇張言論引發眾網友撻伐。（圖／翻攝自「爆料公社」）

真噁爛！一名媽媽在離婚後獨自帶著孩子生活，但因經濟狀況不太穩定，親哥哥好心先借 2 萬多元幫忙，未料之後想盡快討回錢財，竟狂傳情色訊息，甚至說出「讓我 X 一次抵帳 2 千」，要求妹妹與他做愛 10 次償還債務，誇張言論讓人傻眼。

該名媽媽的女性好友幫忙在「爆料公社」 PO 文，指出該名媽媽年幼時因家境不佳被爸媽送養給親戚，所以未與親哥哥一起長大也不同姓氏。離婚後，該名媽媽獨自帶孩子生活，當時哥哥還欠她錢，看妹妹經濟不太穩定便主動伸出援手借錢代墊支出，順便將之前欠的錢還她。

哥哥把錢還清後，該名媽媽仍處在經濟不穩的狀態，因此哥哥反過來借她 2 萬多元養孩子，期間媽媽都有陸續還錢給哥哥，但沒想到哥哥卻瘋狂傳情色訊息騷擾，像是「我那根好硬！」「勁爆的女人到底還不還錢了」等，甚至口出狂言「叫你讓我 X 一次抵帳 2 千也不要」、「如果要讓我 X 10次不是就結清了嗎」，要求妹妹用身體還錢。

該名媽媽收到訊息後，氣得將哥哥封鎖，並在女性好友陪同下到警局報案處理、申請保護令。網友們看完紛紛留言「我的狼牙棒也很硬哥哥你想試試？」「我這裡也有一根很硬啊要不要試一試，打死你這個老王八蛋」、「竟然對妹妹說出這種話！噁心到極點了」痛批哥哥言行太誇張！

更有網友肉搜出哥哥臉書，到臉書留言洗版、教訓該名哥哥。面對眾多網友圍剿，該名哥哥也在臉書道歉，表示自己是想嚇嚇妹妹、是無心說出口的，沒想到會引起這麼大的風波，以後不會再這樣，並說會再跟妹妹道歉要她不用還錢了。

關鍵字變態借錢單親哥哥還債
陸客來台行乞　日入4千賺很大

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan