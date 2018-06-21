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中央社

RCA案三審 最高法院8月16日宣判

中央社2018/06/21 19:23
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北21日電）最高法院今天開庭進行RCA案言詞辯論，訴訟雙方就因果關係推定等法律爭點，各自進行論述；全案今天辯論終結，將於8月16日上午11時宣判。

RCA案三審，今天9時30分起開庭，上午為原告陳述時間，到上午11時40分左右結束；下午則是被告陳述，從下午1時30分至5時45分止。訴訟雙方今天就案件的因果關係推定、工人損害的認定、舉證責任、揭穿公司面紗原則、請求權時效等法律爭論點進行論述。

義務律師團指出，要推定待證事實，應該要用蓋然性的方式；如果法院把因果關係的門檻拉太高，會造成被害人求償困難。本案在一審就提出流行病學報告，證明受害員工暴露在那樣的環境，罹癌比例是有提高的；對比美國司法實務，本案原審判決金額仍屬過低，因此請求提高賠償金額，而且GE公司僅需幾個小時，就可賺得本件賠償總額新台幣27億元。

義務律師團表示，RCA公司違反保護勞工法令、漠視勞工健康安全，且貪圖節省成本，恣意調整排風設備，讓員工暴露在31種混合有毒物質的工作環境，因而罹病受害，希望法院能給身心受創的RCA勞工，一個正義的結果。

被告律師則說，RCA桃園廠民國81年關廠，員工到93年才提告，已逾損害賠償的10年請求權時效；RCA員工的飲用水，有經過飲水器活性碳處理，工業用的井水則經氣曝處理；原告把當時的RCA講的很不堪，說美國人是為了要躲避環保法令才來台灣設廠，「這種說法把我的當事人妖魔化」。

被告律師指出，有機溶劑是否必會導致特定疾病，因果關係缺乏明確科學實證，無法證明病因是化學物質直接造成，年齡衰退也應考慮，而且單一流行病學研究結論，非作為因果關係的證據，本案也不適用揭穿公司面紗原則。

這起案件源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。

二審台灣高等法院合議庭審理認為，一審就負賠償責任的公司以及獲賠償人數及金額部分有錯誤，「認定美國奇異公司為RCA可控制公司」，也負賠償責任，去年10月判決RCA公司、法國Technicolor、百慕達Thomson以及奇異公司共應賠486名員工及家屬7億1840萬元，其中因3名員工於78年才任職，當時奇異公司已撤資，因此，奇異公司可少連帶賠償70萬元。全案上訴到最高法院。（編輯：方沛清）1070621

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