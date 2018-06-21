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娛樂

解析《神秘52區》　戴立綱：科學無法解釋

記者吳維書／台北報導2018/06/21 22:53
▲戴立綱抱持「寧可信其有、不可信其無」的觀念。（圖／中天提供 , 2018.6.21）
▲戴立綱抱持「寧可信其有、不可信其無」的觀念。（圖／中天提供 , 2018.6.21）

談話性節目《神秘52區》23日將進行全新改版，由《新聞龍捲風》主持人戴立綱接手主持，他主持《新聞龍捲風》即將滿6周年，陪伴觀眾「上知天文下知地理」，探討世界各種不可思議的事件、科學難以解答的話題，23日起他的「神祕」戰線將從周間延長到周六晚間，透過節目，帶領觀眾更深入挖掘各地祕辛。

戴立綱表示，「《神秘52區》我們有資深的記者，透過深入研究的專題報導，將這些不可思議的事情起頭、原委通通挖掘出來，讓觀眾更能一窺真相。」長期在節目中探討「科學無法解釋」的相關議題，他透露自己先後念了機械工程、環境工程、大氣科學、海洋汙染防治政策以及地理學，更笑說以背景來看，應該是新聞台內「最科學」的人，不過他始終認為「在科學無法解釋時，當中的落差就是那個神祕的區域」。

戴立綱笑說：「像我們探討靈異事件時，有來賓就說攝影棚內有2隻『魔神仔』，還指出位置，一隻在門上面，一隻在兩位攝影師的中間，我相信啊，但不覺得可怕，他們可能是來看我錄影的。」他表示自己是抱持著「寧可信其有、不可信其無」的觀念，對不同空間的事物給予尊重，但他也說自己沒有靈異體質，當兵的時候住在眾人都說鬧鬼的房間裡，也從沒感覺到任何不對勁。《神秘52區》周六11點播出。

關鍵字神秘52區戴立綱新聞龍捲風
三上悠亞攻韓　開「18禁見面會」丫頭不信邪　老師親吐：它跟著妳

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