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娛樂

大馬女歌手遇粉絲不敢相認　竟在一旁偷哭

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/22 07:30
▲王艷薇分享曾在路上遇到有學生談論她的音樂，結果卻不敢向前與粉絲相認。（圖／KK FARM提供 , 2018.06.21）
▲王艷薇分享曾在路上遇到有學生談論她的音樂，結果卻不敢向前與粉絲相認。（圖／KK FARM提供 , 2018.06.21）

創作音樂人王艷薇來自馬來西亞，已與多位時下實力派人氣女歌手合作，包括戴愛玲〈IRON LADY〉、郭靜〈可惜〉、曾沛慈演唱《終極一家3》的片尾曲〈一個人還是想著一個人〉、李佳薇〈靠心的海岸〉、小男孩樂團主唱LAMIGO球隊2018年度主題曲〈WE ARE〉，與人氣BL劇《紅色氣球》插曲〈框不住的愛〉，都能看見她的名字。


▲王艷薇（左一）與許多知名歌手相識，還與謝和弦（右一）合照過。（圖／KK FARM提供 , 2018.06.21）

王艷薇從幕後製作發跡，近幾年來漸漸受到歌迷關注，日前推出新歌〈保存期限〉，在一次搭捷運上，意外聽到幾位高中女生正在討論自己的這首歌時，當下又驚又喜，眼眶泛紅不禁感動：「沒想到自己的歌被同學喜愛，但好可惜，當時情緒有點激動，很想過去跟她們說謝謝，又怕嚇到她們，就在掙扎要去不去準備開口時，同學就在昆陽站下車了。希望將來有機會，可以再遇到她們，我想多多聽她們在聽我的歌時的心情點滴！」她飲恨的說。

新歌「保存期限」邀請到知名音樂大師陶山老師攜手操刀，說到這首作品，他表示這首歌曲寓意頗深，在台灣耕耘四年的王豔薇，歷經低潮煎熬，遇過創作瓶頸，過程裡她很感激身旁的伙伴總是不離不棄，這曲子就是要獻給這樣「失溫」的朋友，因為這種感覺，讓身為獨身女的她感同身受。


▲王艷薇（右）歌聲受陶山老師肯定。（圖／KK FARM提供 , 2018.06.21）

關鍵字王艷薇李佳薇戴愛玲郭靜
女星從外太空聊到內子宮　好崇拜台劇新人輩出　打開黃金十年

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