NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈《1988》男星罹癌　抗癌拍電影台劇新人輩出　打開黃金十年凱擘大寬頻500M只要$799
財經

鴻海股東會今登場　工業富聯連日下挫成關注焦點

記者許家禎／台北報導2018/06/22 08:05
▲鴻海股東會6月22日登場，不過旗下工業富聯（FII）於本月8日在上交所上市後，股價卻不如外界預期。圖為董事長郭台銘於股東臨時會上說明FII現場。（圖／記者許家禎攝 , 2018.01.31）
▲鴻海股東會6月22日登場，不過旗下工業富聯（FII）於本月8日在上交所上市後，股價卻不如外界預期。圖為董事長郭台銘於股東臨時會上說明FII現場。（圖／記者許家禎攝 , 2018.01.31）

鴻海股東會今（22）日登場，不過旗下工業富聯（FII）於本月8日在上交所上市後，股價卻不如外界預期，連續漲停只延續了3天，之後股價下挫，鴻海股東會前一天收盤，來到人民幣18.17元，大跌8.51%。連財經專家謝金河日前也說工業富聯股價支撐力道弱，再加上鴻海股價也弱勢，「郭董壓力會持續加大！」想必今日工業富聯也將成為股東關注焦點。

鴻海工業富聯（FII）於6月8日在上交所上市，首日股價跳空大漲44%，之後又連拉2根漲停，最高衝上人民幣26.36元，市值超越5000億人民幣（約新台幣2.33兆元）大關，也超越鴻海的1.51兆元，十分風光，但令外界訝異的是工業富聯蜜月行情竟僅維持3天。

有陸媒報導，先前大陸法人評估，工業富聯可能一連至少4、5天漲停，甚至可能連續11根漲停板，市值有機會超過A股股王貴州茅台。但工業富聯上市第4天，就終止連日漲停態勢，之後幾天也弱勢走跌甚至跌停。就連財經專家謝金河日前也PO文說「工業富聯才剛上市，流通股只有11.2億股，股價支撐力道這麼弱，令市場震驚」。

謝金河還說，今年以來外資不斷賣超鴻海，也讓鴻海股價走弱，有上市公司老闆甚至問他，要不要把手上3000張鴻海賣了。謝金河表示，鴻海不應該分拆，因為全世界大型公司都在不斷併購、增加市值，而鴻海不斷分拆是險棋，因為如果工業富聯、鴻海股價一起跌，那郭董的壓力會持續加大。

而鴻海股東會今日登場，工業富聯股價還真不給面子！之前最低來到人民幣18.05元，昨（21）日收盤價來到人民幣18.17元，大跌8.51%，市值跌破人民幣3600億元，來到3578.64億元（約合新台幣1.67兆元），算算從高點到現在，蒸發約人民幣1613億元（約合新台幣7554億元），想必股東們今日也想問問工業富聯的未來，以及鴻海股價影響程度。

 

關鍵字鴻海郭董郭台銘工業富聯fii
純網銀要成功　楊金龍提3大關鍵

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan