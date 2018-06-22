鴻海股東會今登場　工業富聯連日下挫成關注焦點

鴻海工業富聯（FII）於6月8日在上交所上市，首日股價跳空大漲44%，之後又連拉2根漲停，最高衝上人民幣26.36元，市值超越5000億人民幣（約新台幣2.33兆元）大關，也超越鴻海的1.51兆元，十分風光，但令外界訝異的是工業富聯蜜月行情竟僅維持3天。

鴻海股東會今（22）日登場，不過旗下工業富聯（FII）於本月8日在上交所上市後，股價卻不如外界預期，連續漲停只延續了3天，之後股價下挫，鴻海股東會前一天收盤，來到人民幣18.17元，大跌8.51%。連財經專家謝金河日前也說工業富聯股價支撐力道弱，再加上鴻海股價也弱勢，「郭董壓力會持續加大！」想必今日工業富聯也將成為股東關注焦點。

有陸媒報導，先前大陸法人評估，工業富聯可能一連至少4、5天漲停，甚至可能連續11根漲停板，市值有機會超過A股股王貴州茅台。但工業富聯上市第4天，就終止連日漲停態勢，之後幾天也弱勢走跌甚至跌停。就連財經專家謝金河日前也PO文說「工業富聯才剛上市，流通股只有11.2億股，股價支撐力道這麼弱，令市場震驚」。

謝金河還說，今年以來外資不斷賣超鴻海，也讓鴻海股價走弱，有上市公司老闆甚至問他，要不要把手上3000張鴻海賣了。謝金河表示，鴻海不應該分拆，因為全世界大型公司都在不斷併購、增加市值，而鴻海不斷分拆是險棋，因為如果工業富聯、鴻海股價一起跌，那郭董的壓力會持續加大。

而鴻海股東會今日登場，工業富聯股價還真不給面子！之前最低來到人民幣18.05元，昨（21）日收盤價來到人民幣18.17元，大跌8.51%，市值跌破人民幣3600億元，來到3578.64億元（約合新台幣1.67兆元），算算從高點到現在，蒸發約人民幣1613億元（約合新台幣7554億元），想必股東們今日也想問問工業富聯的未來，以及鴻海股價影響程度。