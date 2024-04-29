楊謹華被要求「跟工作人員試吻戲」不想被看不起 慘遭換角淚崩
46歲女星楊謹華出道超過30年，演過《我的秘密花園》、《敗犬女王》、《一把青》等多部戲劇，近日她登上陸綜《乘風2024》（《浪姐5》）話題不斷，她在節目中與朱丹分享，自己當演員遭受到最大打擊的一次經驗，劇組要她和工作人員試吻戲，最後還決定換掉她，讓她一度崩潰，朱丹忍不住問：「妳不覺得他在刁難妳？」楊謹華說：「因為我不想被看不起。」
記者薛羽彤／綜合報導
楊謹華透露，當時已跟劇組簽好約，但劇組不信任她，要她試3場戲，其中一段還是她和男主角的吻戲，吻戲的對手卻給她工作人員，朱丹聽聞心疼不解反問：「妳可以選擇不做，為什麼要傷害自己？」楊謹華透露自己個性倔強，劇組要求的事她都努力完成，這些其實都可以接受，因為不想被看不起，最不能接受的是，她都做完了最後還是被換角，當下得知後她崩潰大哭，「這個對我來講是最大的打擊。」
楊謹華提到此事忍不住哽咽：「我就是不想要被看不起的感覺」，當下她眼淚不停掉，也開始自我質疑「我到底做錯了什麼」、「好像被全世界遺棄」，朱丹聽了心疼地抱住她，希望她不要給自己太大的壓力。
事實上，楊謹華2020年上好友曾之喬的YouTube頻道就曾分享過這段往事，她透露因為被換了角，才有機會接下2008年電視劇《敗犬女王》，當時她憑此劇爆紅，她豁達地說：「老天爺幫我做了決定。」
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