《淚之女王》結局很完美！金秀賢當爸女兒好可愛　她卻先走一步了

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以下有巨雷，慎入！！！
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完結篇中，尹殷盛（朴成焄 飾）最後被警察制伏身亡，他的媽媽牟璱凞（李美淑 飾）也被查到詐欺投資、殺人最終入獄，所有參與母子倆計謀的相關人物，也都得到應有報應。
洪海仁雖然失憶，仍跟白賢祐重新戀愛，卻遲遲等不到男方求婚，白賢祐就解釋：「雖然現在很好，但面對瑣碎的日常我們會感到厭倦，會吵架、會覺得失望，我擔心這個，我沒有信心我們不會再鬧僵，意見分歧，變得討厭對方，但唯一一點可以確認的是，我會跟妳在一起，不論面臨什麼時刻，壞了就修，破洞就補，即使有些殘破不完美，我還是會那麼做，如果妳不介意的話，妳願意跟我結婚嗎？」洪海仁感動泛淚：「當然！」隨後刻意擺高姿態：「不過，我需要一點時間，因為我跟你還在曖昧，請你進度不要太快，擁抱呢，至少要等牽過5次手才可以！」
白賢祐跟洪海仁結婚後，也順利迎來第一個孩子，2人帶著女兒重回德國舊地約會；時間快轉到2074年4月7日，一位白髮蒼蒼的爺爺現身，他蹲低擦著墓碑，而上面寫著「洪海仁」的名字，隨後畫風再回到2人年輕的時候，彼此喊話：「當有一天，我們之中只剩下一個人，到時候另一個人出來迎接就行了，這樣就一點都不可怕了，因為我們會在一起。」畫下完美句點。《淚之女王》全16集可至Netflix收看。
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