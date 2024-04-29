快檢查！他起床開App見「帳戶多9600元」 一票人嗨翻：我也收到
快檢查帳戶！近日一名網友打開銀行App，發現總共收到9600元的2筆轉帳，才發現3月申請的租屋補助已經入帳，開心直呼「希望還沒拿到的各位早點拿到。」對此，許多租屋族也嗨喊「我也收到了」，提醒大家趕緊去帳戶確認。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友4月初在Dcard中發文，他表示3月申請租屋補助後，4月1日就得知審核通過，想知道補助金何時會入帳。而他在4月19日就收到2筆「委代入」款項，上頭註明為「行政院發租金補（貼）」，2筆金額分別為4800元，總共收到9600元。
因此原PO又更新貼文，透露起床時發現已拿到補助，但沒有收到入帳通知，是自己點開App查看的，「補助金額從租補申請日3/1起算，希望還沒拿到的各位早點拿到」。對此，許多和原PO同期通過審核的網友也嗨喊「我是郵局，也收到囉～終於結束漫長的等待」、「中信也收到了」、「我也收到了，大家快去檢查帳戶。」
事實上，內政部上月才在行政院院會報告「112年至113年度推動租金補貼」執行情形。內政部長林右昌指出，租金補貼自111年7月正式開辦後，申辦受理案件逾61萬戶，核定件數已達43萬戶餘件，其中弱勢家庭約占4成、單身青年與婚育家庭約占6成以上，實質減輕租屋民眾居住負擔可達2至4成，「以目前成長趨勢，預計今年7月核定戶數將會正式超過50萬戶目標。」