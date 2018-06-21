從外太空聊到內子宮　張庭瑚林鶴軒洪言翔好崇拜「她」

片中有一場戲，大鶴必須摸朱咪咪的ㄋㄟㄋㄟ，他坦言本來很忐忑，還為此心理建設了一個月，「但沒想到拍攝時，咪咪姊很大方抓起我的手去摸她的奶，還說『來來來，給你摸給你摸』，後來因為拍攝角度的問題，她真的讓我摸了至少十次以上，完全不介意。咪咪姊還說，我是全世界第一個摸到她胸部的男藝人。」

《威龍闖天關》那個叫人不得不愛的逗趣奶媽朱咪咪，終於出現在台灣電影《切小金家的旅館》，讓片中的年輕演員張庭瑚、林鶴軒（大鶴）、洪言翔，可以一睹其真性情，各個臣服於這位前輩的魅力，大鶴更透露：「跟咪咪姊聊天，可以從外太空聊到內子宮，超會聊的。」

洪言翔則透露咪咪姊很貼心，有一回他在走道梳化的時候，因為用的是尖尾梳，咪咪姊擔心有人走動時，會撞到尖尾梳傷到他，就讓他到旁邊一點梳會比較安全。此外，朱咪咪愛做菜和愛請大家吃東西，也是劇組有目共睹，不過她也很愛開玩笑，大鶴說：「有一次咪咪姊帶鮭魚給我們吃，吃到只剩一片的時候，我想吃，她就說『你愛吃就給你吃』，結果我吃了最後一片，她居然到處跟別人抱怨，我把她的鮭魚吃了，哈哈哈。」



▲（左起）林鶴軒、張庭瑚、導演林冠慧、洪言翔，拍照時玩成一片。（圖／記者翁新涵攝，2018.06.22）

甚至今年初，《切小金家的旅館》去香港宣傳時，朱咪咪依舊拿了一大堆食物給大家吃，甚至包下知名的茶餐廳，請大家過去吃。至於另一位片中的大前輩羅家英，則是在表演時經常會神來一筆令大家驚豔，為了記住大家，他還給大鶴取外號「暴牙」，洪言翔叫「沒暴牙」，張庭瑚則是片中名字「小金」，但偏偏大鶴的牙套在今年初已經拿掉，讓羅家英一在香港見到他就先問「你的暴牙呢？」笑翻眾人。

雖然《切小金家的旅館》走有趣驚悚路線，但在拍攝時並沒有遭遇什麼恐怖的事，倒是導演林冠慧居然在拍攝的第6天，在廁所昏倒過去，甚至還叫了救護車緊急送醫，才把大家嚇到，當時大鶴還把媽媽幫他求來的平安符，偷偷放進導演口袋裡，希望保導演平安，但林冠慧埋怨自己沒被昏倒嚇到，反而第二天從口袋裡摸出一個從來沒看過的平安符，才把她嚇個半死，笑說這才是拍片時發生的最驚悚事件。