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金金併　第一金：不會被併只併別人　但5年內不會發生

記者顏真真／台北報導2018/06/22 12:01
▲有「小何麗玲」之稱的黃雪芬現身第一金控股東會，獻花給董事長董瑞斌 ，並表示「我愛郭董，更愛董董」，並稱讚董瑞斌是最佳男神、金控男神，也期許第一金股價可以漲到50元。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.22）
▲有「小何麗玲」之稱的黃雪芬現身第一金控股東會，獻花給董事長董瑞斌 ，並表示「我愛郭董，更愛董董」，並稱讚董瑞斌是最佳男神、金控男神，也期許第一金股價可以漲到50元。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.22）

針對金管會推動「金控」為主體的金融整併，雖然公股不在其中，但財政部長許虞哲說樂觀其成，第一金控今（22）日召開股東會，董事長董瑞斌表示，「我們只會去併別人，不會被併」，但這不是現在要做的事，也不是未來3至5年要做的事情，現在最重要是想辦法發揮綜效，不是急著去併別人。

雖然今日有鴻海股東會，不過，有「小何麗玲」之稱的股東黃雪芬先到第一金股東會，獻花給董事長董瑞斌。她說，「我很愛郭董，更愛董董」，來為他加油打氣，希望第一金發發發、旺旺旺，股價不見得每天漲停，但希望每天漲不停。她還說，上次到台積電股東會獻花，台積電股價從100元漲到現在200元，台塑集團也是在她獻花後，台塑及台化股價也從去年不到100元到今年已破百元。

她表示，雖然去年第一金因慶富案表現差一點，但相信未來一季會比一季好，不僅期許第一金業績、獲利一季比一季好，也期許第一金股價可以漲到50元。黃雪芬亦強調，能為股東創造財富的就是小股東的男神，雖然這稱號先被兆豐金控董事長張兆順搶去，因兆豐金先開股東會，但董董是「最佳男神、金控男神」。

由於金管會日前宣布鬆綁「金金併」門檻，現場也有小股東及工會代表發言關注第一金對金金併的看法。董瑞斌則強調，「我們只會去併別人，不會被併」，這不是第一金現在要做的事，也不是未來3至5年要做的事情，現在最重要是這麼大的集團還沒達到及發揮應有的綜效。

不過，董瑞斌也坦言，就產業面來看，現在台灣有38家銀行，台灣有哪個產業每家公司都賺錢，但當銀行都在賺錢時，金金併就不好推動，因為只有在出現危機時才會做這事。

若再就公司投資來看，董瑞斌強調，「我們是台灣最老銀行不可能被併，併別人我們會去評估」，只是到現在第一金還沒發揮最大綜效，壽險成立10年虧損10年，還有很多潛力沒發揮，他希望第一金旗下每家公司都要發揮綜效，在還沒發揮綜效前「1加1大於2」前，不需趕著推動「1加1加1」。

關鍵字金金併第一金金管會董瑞斌公股股東會郭董
郭董：集團轉型中　5年內不談退休醫美廣告亂象多　消基會批網購業者

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