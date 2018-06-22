日本女Coser懷孕被渣男逼墮胎　崩潰爆料事情始末

日本知名女 Coser 「 ゆきうさぎ 」，近日在推特上自爆懷孕6周，而生父就是另一名男 Coser 「 いおり 」，不過這位 いおり 早就有了也同是 Coser 的女友，因此不想負責，要求「 ゆきうさぎ 」去墮胎。事件爆發後，也讓 Cosplay 圈外人覺得「貴圈真亂」。



▲ゆきうさぎ說自己不想墮胎，想把小孩子生下來。（圖／翻攝自推特）

事件女主角ゆきうさぎ 19 日在推特上表示自己已經懷孕6 周、也去婦產科做過檢查。她說孩子的父親就是男 Coser 「いおり」，當初いおり是背著正宮女友「まきまきちゃん」和她上床，兩人也有做避孕措施，但是好巧不巧還是懷上了。



▲男方正宮女友まきまきちゃん。（圖／翻攝自推特）

ゆきうさぎ提到，她之前經歷過多次友人離世，因此希望能生下小孩。但是男方似乎不想負責，要求她拿掉孩子。ゆきうさぎ被逼到快崩潰，不得已只好在推特上公開整起事件始末。ゆきうさぎ也說很對不起男方女友まきまきちゃん，因為她什麼都不知情。整起事件曝光後，男方立刻關閉推特帳號神隱至今。



▲男方目前把推特帳號關閉神隱。（圖／翻攝自推特）

這起 Cos 圈的八點檔故事也引起網友討論，留言「只有我覺得正宮比較正嗎」、「正宮有 5 萬人追蹤，很厲害」、「貴圈真亂」、「害我也想去當 Coser 了」、「男方有女友了還這樣真不要臉」、「射後不理真渣男」。