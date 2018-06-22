NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈鴻海股價掉老伯伯怒　郭董鄭重道歉G奶周子瑜遭疑對嘴　開直播嗆酸民凱擘大寬頻500M只要$799
新奇

日本女Coser懷孕被渣男逼墮胎　崩潰爆料事情始末

國際中心／台北報導2018/06/22 12:26
▲日本女Coser「ゆきうさぎ」在推特爆料被有女朋友的男 Coser 弄大肚子。（圖／翻攝自推特）
▲日本女Coser「ゆきうさぎ」在推特爆料被有女朋友的男 Coser 弄大肚子。（圖／翻攝自推特）

日本知名女 Coser 「ゆきうさぎ」，近日在推特上自爆懷孕6周，而生父就是另一名男 Coser 「いおり」，不過這位いおり早就有了也同是 Coser 的女友，因此不想負責，要求「ゆきうさぎ」去墮胎。事件爆發後，也讓 Cosplay 圈外人覺得「貴圈真亂」。


ゆきうさぎ說自己不想墮胎，想把小孩子生下來。（圖／翻攝自推特）

事件女主角ゆきうさぎ 19 日在推特上表示自己已經懷孕6 周、也去婦產科做過檢查。她說孩子的父親就是男 Coser 「いおり」，當初いおり是背著正宮女友「まきまきちゃん」和她上床，兩人也有做避孕措施，但是好巧不巧還是懷上了。


▲男方正宮女友まきまきちゃん。（圖／翻攝自推特）

ゆきうさぎ提到，她之前經歷過多次友人離世，因此希望能生下小孩。但是男方似乎不想負責，要求她拿掉孩子。ゆきうさぎ被逼到快崩潰，不得已只好在推特上公開整起事件始末。ゆきうさぎ也說很對不起男方女友まきまきちゃん，因為她什麼都不知情。整起事件曝光後，男方立刻關閉推特帳號神隱至今。


▲男方目前把推特帳號關閉神隱。（圖／翻攝自推特）

這起 Cos 圈的八點檔故事也引起網友討論，留言「只有我覺得正宮比較正嗎」、「正宮有 5 萬人追蹤，很厲害」、「貴圈真亂」、「害我也想去當 Coser 了」、「男方有女友了還這樣真不要臉」、「射後不理真渣男」。

關鍵字貴圈真亂cosplaycoser日本懷孕出軌
狗狗不能進員工餐廳　超乖法...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan