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娛樂

他把侯孝賢簽名當「護身符」　來台拍片夾帶妻夫木聰

記者翁新涵╱台北報導2018/06/22 14:10
▲（左起）妻夫木聰、導演半野喜弘、豐川悅司在台出席《亡命之途》發布會。（圖／記者葉政勳攝，2018.06.22）
▲（左起）妻夫木聰、導演半野喜弘、豐川悅司在台出席《亡命之途》發布會。（圖／記者葉政勳攝，2018.06.22）

台日合作的電影《亡命之途》今（22）日在台灣圓山飯店舉辦記者會，包括導演半野喜弘、二位男主角妻夫木聰、豐川悅司，以及謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑、黃遠都出席為電影宣傳，由於該片將在台灣拍攝長達一個月之久，因此妻夫木聰和豐川悅司亦將在台灣Long stay，早早為拍戲做準備。

半野喜弘導演表示，自己以前本來是做音樂的，會跟電影牽上線，是因為20年前侯孝賢導演找他製作電影《海上花》的配樂，才讓他開始對拍電影有興趣，並在10年前構思《亡命之途》的劇本，「我在寫劇本的時候就覺得，當初是侯導引領我進來的，因此現在我寫好第一個劇本又當導演了，就一定要到台灣拍片。」（《亡命之途》是半野喜弘的第三部導演作品）


▲妻夫木聰跟侯孝賢導演特別有緣，之前也曾因《刺客聶隱娘》短暫來台拍攝。（圖／記者葉政勳攝，2018.06.22）

而且昨天晚上，導演半野喜弘和妻夫木聰，早就先奔去跟侯導吃飯聊天了，本來是想跟侯導請教在台拍攝的經驗，不過妻夫木聰說：「但我們聊得太開心了，後來都忘了問工作上的事情。而且侯導總是那麼親切，跟他講話有舒緩效果。」倒是非常崇拜侯導的半野喜弘，已經偷偷把《亡命之途》的劇本拿給侯導簽名了，而且決定在拍攝期間，把這個簽名劇本當作護身符放在身邊。

至於豐川悅司也沒閒著，為了角色做準備，昨天一整天就跑了三個夜市（士林夜市、饒河街夜市、寧夏夜市），他笑說：「非常辛苦，因為我從中午跑夜市就開始喝酒，一直喝到晚上，整天醉醺醺的！」讓現場一陣爆笑。 


▲豐川悅司看起來酷酷的，卻在現場大講笑話。（圖／記者葉政勳攝，2018.06.22）

妻夫木聰也提到自己為了角色去了日曬沙龍，本來是想曬黑一點，讓角色比較有說服力，但沒想到下手太重，一曬曬過頭讓自己的皮膚脫皮，即使到現在鼻頭都還很痛，笑說是一次失敗的角色準備。

《亡命之途》劇情描述豐川悅司和妻夫木聰是從日本流亡到台灣的黑道和痞子，碰到謝欣穎收留他們，在台灣展開一年的亡命之旅，但仍躲不過莊凱勛扮演的殺手的追殺，至於黃仲崑則演出台灣黑道大哥，黃遠飾演他的左右手。


▲（左起）莊凱勛、謝欣穎、妻夫木聰、導演半野喜弘、豐川悅司、黃仲崑、黃遠，一起宣布開鏡。（圖／記者葉政勳攝，2018.06.22）

關鍵字亡命之途妻夫木聰豐川悅司半野喜弘
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