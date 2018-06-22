輪暴少女還拍「女上男下」辯情投意合　惡男逆轉遭判刑

高雄市劉姓、葉姓兩名男子， 2015 年間輪暴年僅 16 歲的高職少女，甚至偷拍「女上男下」姿勢的性愛影片，企圖營造合意性交假象。兩男一審時獲判無罪，二審法院根據其他證據及證人證詞，認定少女因已崩潰加上酒醉無力抵抗，改依共同強制性交等罪判兩人 8 年 6 月、 7 年 6 月徒刑，最高法院維持二審見解， 22 日駁回上訴，全案定讞。
綜合媒體報導， 2015 年 6 月，劉男透過臉書認識剛滿 16 歲、就讀高職的少女，同年 7 月間，劉男得知少女心情不佳，藉安慰少女為由，和葉男一起開車載少女到葉男住處， 3 人在房裡打牌、喝酒。少女卸下心防後，劉男向少女擁抱求歡遭拒，兩人竟利用體型優勢，由葉男從後方環抱少女，劉男強行脫下少女褲子，雖然少女推拒大叫「不要」，但仍因不勝酒力，遭劉男性侵得逞。
劉男洩慾後換葉姓男子性侵，葉男將全身無力的少女抱起，讓她跨坐在自己腿上，以「女上男下」姿勢性侵得逞，劉男則在旁持手機拍下性愛影片。
全案一審時，法院根據劉男拍攝的影片，認定雙方為合意性交，判兩男無罪；案經上訴，二審合議庭認為，影片僅 37 秒，不該以此做為無罪的唯一證據，而根據證人證詞，少女離開時與兩男沒有交談，態度冷漠，並立即向親友哭訴遭到性侵，案發後更出現創傷壓力症候群、自殘情況，認定少女遭兩男輪流性侵，因此撤銷原判決，依共同強制性交罪判葉男 7 年 6 月徒刑，劉男另涉違反意願偷拍未成年人性行為影片，遭判 8 年 6 月徒刑。全案再上訴，最高法院 22 日駁回上訴定讞。