輪暴少女還拍「女上男下」辯情投意合　惡男逆轉遭判刑

高雄市劉姓、葉姓兩名男子， 2015 年間輪暴年僅 16 歲的高職少女，甚至偷拍「女上男下」姿勢的性愛影片，企圖營造合意性交假象。兩男一審時獲判無罪，二審法院根據其他證據及證人證詞，認定少女因已崩潰加上酒醉無力抵抗，改依共同強制性交等罪判兩人 8 年 6 月、 7 年 6 月徒刑，最高法院維持二審見解， 22 日駁回上訴，全案定讞。

綜合媒體報導， 2015 年 6 月，劉男透過臉書認識剛滿 16 歲、就讀高職的少女，同年 7 月間，劉男得知少女心情不佳，藉安慰少女為由，和葉男一起開車載少女到葉男住處， 3 人在房裡打牌、喝酒。少女卸下心防後，劉男向少女擁抱求歡遭拒，兩人竟利用體型優勢，由葉男從後方環抱少女，劉男強行脫下少女褲子，雖然少女推拒大叫「不要」，但仍因不勝酒力，遭劉男性侵得逞。