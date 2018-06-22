影／社會學園大學第40期婦女藝文研習活動結業典禮

彰化市立圖書館社會學園大學22日上午9時起，在介壽生活藝文館舉辦第40期婦女藝文研習活動結業典禮，主持典禮的公所主秘張臺嶺致詞表示，社會學園婦女大學是為彰化市婦女朋友精心開闢的終身學習管道，大家在這裡快樂學習、共同成長，學習是一種永遠的進行式，希望透過婦女學苑開啟婦女朋友的學習契機，共享學習樂趣，讓婦女朋友快樂學習，永保美麗，活的更有智慧更有意義。



▲彰化市立圖書館社會學園大學舉辦第40期婦女藝文研習活動結業典禮，學員展現學習成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

社會學園大學第40期開設的課程包羅萬象共有103班，有2,300餘位學員報名參加課程，經過16週32小時的學習，成果非常豐碩。結業典禮特別安排在介壽生活藝文館舉辦，因為圖書館的演講廳，已經容納不下參加的學員，今年的表演內容豐富包括：生命動能、夏威夷舞、國標舞、舞蹈運動、西洋長笛、國樂橫笛、日語歌謠、卡拉OK、合唱團、流行歌唱、太極拳、瑜伽、陶笛、烏克麗麗、肚皮舞、拉丁舞與韓風MV舞等。



▲彰化市立圖書館社會學園大學舉辦第40期婦女藝文研習活動結業典禮，學員展現學習成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

另本次靜態展展出時間自6月22日起至7月8日，於市立圖書館一樓藝文展覽室以及彰化市婦女學苑展出，展出內容包括：創意毛線編織、木器彩繪、拼布藝術、生命動能、書法、春仔花、葫蘆彩繪、禪繞畫、玩偶小物毛線編織、超現代水墨創作、油畫、水彩、粉彩、油彩、水墨、工筆與素描等，歡迎有興趣的民眾前往欣賞與交流。



▲彰化市立圖書館社會學園大學舉辦第40期婦女藝文研習活動結業典禮，學員展現學習成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

此外，社會學園大學41期婦女藝文研習活動將於107年9月假圖書館與彰化市婦女學苑擴大開課，課程內容將隨著時代潮流不斷推陳出新，圖書館是婦女朋友們最佳的學習場域，提供快樂又舒適的學習空間，歡迎有興趣的婦女朋友盡快加入學習的行列，洽詢電話：04-7202073或上網查閱相關訊息。