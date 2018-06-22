假日休閒很和風　過激貓、微型展或幻視藝術都是日本貨

日本超人氣的「反應過激的貓」貼圖，已出到第九代，擁有龐大粉絲。衝著高人氣，麗寶Outlet Mall為搶攻暑假商機，特別策畫「反應過激的貓」放暑假活動，除了展出周邊商品200多種，及邀請作者舉辦簽畫會，還匯集水助君、SANX家族、謎樣生物、深情馬戲團、星座小熊等，共計六大主題展區，要帶給民眾療癒又趣味的假期。

周末假日何處消遣去？台中麗寶Outlet Mall配合社群體貼圖「反應過激的貓」周邊商品特展，邀作者Chikuwa於23日舉行簽畫會；另台中世貿中心正在舉辦的「微型展─田中達也的奇想世界」，精選大師151件攝影作品、39件實體作品規畫的九大展覽主題，像是一座「迷你世界」，洋溢療癒又溫暖氛圍，值得走一趟。



▲迎接暑假，麗寶邀來超人氣貼圖「反應過激的貓」招客，要讓民眾有一個療癒假期（圖／金武鳳攝 , 2018.6.22)

今、明兩天，來自日本的Chikuwa親臨主持簽畫會，儘管筆下作品過激又誇張，本人卻是不折不扣的宅男，以致首次來台面對粉絲，是戴著頭罩現身，不以直面目示人。他表示，台灣粉絲很熱情，這次來台之前，他畫了「我要去台灣囉」的插畫，旅程回去後，還打算畫一些讓台灣粉絲開心的圖。

田中達也是日本超過人氣的藝術導演與攝影大師，在IG擁有百萬粉絲。此次應台中電腦商業同業公會之邀，即日起至9月9日舉辦「微型展─田中達也的奇想世界」，展出151件攝影作品、39件實體作品，田中達也希望透過作品，提醒大家快樂就在身邊，要停下腳步，看看周遭的人事物。



▲日本藝術導演田中達也在台中世貿中心舉辦的微型展，讓人透過攝影與實體作品，讓人一睹他建構的奇幻世界（圖／金武鳳攝 , 2018.6.22)



微型展是田中達也利用自己收藏3000個微型人偶，加上日常的熟悉物品如花椰菜、麵包、3C產品來建構場景，2011年4月起，每天在網路上發布微型攝影作品，至今已超過2500幅，透過技巧拍攝一個個有趣又富含寓意的「迷你世界」，作品曾登上亞馬遜（Amazon）網站攝影類排名第一位。



同時在台中世貿中心展出的「AR超有視！日本弓視藝術世界巡迴展」，跳脫傳統 3D 模式，進化到更立體的 4D 畫作，同時加入 AR 元素，將藝術與科技完美結合；精選 42 件創意作品，日本更首度將從未展出的新畫作帶來台灣，邀請你來體驗一場全新的震撼視覺之旅。



▲台中市副市長張光瑤參歡AR超有視展覽，很投入的與大鱷玩起危險遊戲，超樂的（圖／金武鳳攝 , 2018.6.22)

22日開展當日，除田中達也親臨現場，台中市副市長張光瑤也和民眾一起參觀留影，張光瑤在參觀微型展時，笑說這讓他想到「親愛的，我把孩子變小了」電；隨後參觀「AR超有視」幻視藝術展，看到一幅幅巨幕場景，他很投入的隨著情境扮忍者、做鬼臉，樂在其中。