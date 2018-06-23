金曲29／完整得獎名單　陳奕迅徐佳瑩奪金曲歌王后

第29屆金曲獎今（23）日晚間於台北小巨蛋盛大舉行，金曲歌王蕭敬騰首度擔任金曲獎典禮主持人，本屆競爭相當激烈的歌王歌后，由陳奕迅三度拿下金曲歌王，並奪得最佳專輯獎；金曲歌后則由徐佳瑩獲得，她並以《心裡學》奪最佳國語專輯。盧廣仲以《魚仔》拿下最佳作曲人獎與年度歌曲獎，茄子蛋拿下最佳新人獎與最佳台語專輯獎。
蕭煌奇以《人生我敬你一杯》第四度拿下金曲獎台語男歌手獎；台語女歌手獎則由張艾莉獲得。張惠妹以《偷故事的人》的《身後》拿下最佳音樂錄影帶獎。頑童MJ116拿下最佳演唱組合獎。董事長樂團拿下最佳樂團獎。
「最佳演奏錄音專輯獎」由《happened, happening》拿下，已接連奪下「演奏類最佳專輯製作人獎」、「演奏類最佳專輯」的許郁瑛三度上台。資深音樂人李宗盛以《仍是異鄉人》拿下最佳專輯製作人獎。本屆特別貢獻獎頒給蘇芮和郭宗韶。
以下是本屆金曲獎得獎名單：
演奏類最佳作曲人：鍾興民／紅樹林《鍾興民作品集》
最佳作曲人獎 ：盧廣仲／《魚仔》
年度歌曲獎 ：盧廣仲／《魚仔》
最佳新人獎 ：茄子蛋
最佳客語歌手獎 ：秋林
最佳客語專輯獎 ：黃泥路／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜﹚
演奏類最佳專輯製作人獎：許郁瑛／《happened, happening》
演奏類最佳專輯獎：《happened, happening》
最佳原住民語歌手獎：桑梅娟
最佳原住民語專輯獎：《直美》
最佳台語男歌手獎：蕭煌奇
最佳台語女歌手獎：張艾莉
最佳台語專輯獎：《卡通人物》／茄子蛋
最佳專輯裝幀設計獎：廖俊裕／《兄弟沒夢不應該》
最佳音樂錄影帶獎：《身後》／《偷故事的人》
最佳演奏錄音專輯獎 ：《happened, happening》
最佳演唱錄音專輯獎 ：《家III》
最佳作詞人獎 ：宋冬野／《郭源潮》
最佳演唱組合獎 ：頑童MJ116
特別貢獻獎：蘇芮、郭宗韶
最佳編曲人獎 ：溫奕哲／《閻羅王》
最佳樂團獎 ：董事長樂團
最佳單曲製作人獎：林生祥
最佳專輯製作人獎：李宗盛／《仍是異鄉人》
最佳國語女歌手獎：徐佳瑩
最佳國語男歌手獎：陳奕迅
最佳國語專輯獎：《心裡學》
年度專輯獎：《C'mon In~》