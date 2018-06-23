金曲29／完整得獎名單　陳奕迅徐佳瑩奪金曲歌王后

第29屆金曲獎今（23）日晚間於台北小巨蛋盛大舉行，金曲歌王蕭敬騰首度擔任金曲獎典禮主持人，本屆競爭相當激烈的歌王歌后，由陳奕迅三度拿下金曲歌王，並奪得最佳專輯獎；金曲歌后則由徐佳瑩獲得，她並以《心裡學》奪最佳國語專輯。盧廣仲以《魚仔》拿下最佳作曲人獎與年度歌曲獎，茄子蛋拿下最佳新人獎與最佳台語專輯獎。

蕭煌奇以《人生我敬你一杯》第四度拿下金曲獎台語男歌手獎；台語女歌手獎則由張艾莉獲得。張惠妹以《偷故事的人》的《身後》拿下最佳音樂錄影帶獎。頑童MJ116拿下最佳演唱組合獎。董事長樂團拿下最佳樂團獎。