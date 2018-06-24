名家論壇》島島／喜樂島聯盟恐怕好心辦壞事

近日中國對台灣打壓可謂越來越猖狂，遠有無視兩千多萬台灣人民健康權益的世界衛生組織（WHO）事件，近有威脅利誘台灣邦交國斷交和逼迫航空公司改名等事件，對此台灣內部出現多種聲音，有充斥投降與失敗主義的急統派，背離主流民意主張九二共識的國民黨，也有堅定主權立場，捍衛台灣人民民主的民進黨。然而最近成為政治熱門話題的喜樂島聯盟，其追求台灣成為國際社會一個正常化民主國家的意志和決心，絕對正確，但恐怕是好心辦壞事。



喜樂島聯盟日前在台中舉辦召集人大會，多名政治人物及前總統陳水扁以錄影形式力挺其「獨立公投、正名入聯」主張，喜樂島聯盟更進一步宣告，如果民進黨政府持續未回應其修改公投法，允許人民公投決定台灣的國號和領土範圍，宣稱將於今年9月28日率眾包圍總統府，推動在明年4月6日舉辦獨立公投，甚至不排除要組織政黨。



當然，喜樂島聯盟的政治主張其實是台灣大多數人民的心聲，但無奈基於法理和國際現實，其訴求目前欠缺實務操作的可能性，反恐給予台灣社會帶來不必要的紛亂。首先於法理方面，公投法位階低於憲法，透過公投改變國號，恐有違憲之虞。而以台灣目前修憲的超高難度門檻，短時間內修憲成功的可能性也不高，就算要調整修憲門檻，依舊要面對修憲的高門檻程序問題。且就算允許能用公投來處理好了，在政治攻防方面，恐也讓統派和國民黨有見縫插針的可能性，如提出兩岸統一、接受九二共識或一中各表等公投題目，到時必然給予有心人士裂解台灣人民團結的機會。



再看國際現實，台灣最重要的盟邦美國正在和中國於各種領域進行攻防，如南海軍演、貿易關稅戰、北韓核武或間諜案等，加上非典型政治人物川普的難以捉摸個性，因此除非美國明確表態支持，否則恐讓蔡政府上台後，好不容易修補好前朝過度親中而失落的台美關係，出現不必要的風險變化。



總得來說，喜樂島聯盟的主張出發點是良善且替台灣人民著想，但其方法實在有需要再多想一想，固然政治主張自由和集會遊行自由是受到普世人權和台灣法律的保障，也是當下執政黨政府所捍衛的價值，但喜樂島聯盟的逼迫性作法，逼著政府和政治人物表態支持，否則就要包圍總統府，甚至威脅不從的地方首長或候選人要另外自提人選，這樣欠缺溝通的民粹方式，非但不能促進台灣民主價值，恐還會深深傷害台灣人民的團結，讓年底選舉多了不必要的變數，給予統派死灰復燃重起爐灶的可能性。



蔡英文總統就任以來，其實很辛苦，對內遵循台灣主流民意，改革台灣社會問題，推動轉型正義，追求民主自由的台灣價值，對外要力抗中國寸土不讓的打壓，捍衛台灣主權，並且積極強化穩固美國為首的民主盟邦關係，現在有此成果可謂得來不易，喜樂島聯盟應一起捍衛這幾年努力的成果，別用缺乏現實感的手段，讓台灣陷入新的困境。