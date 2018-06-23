世足／克羅斯超神自由球絕殺瑞典　德國晉級有望

首役擊敗韓國的瑞典只要今天贏球就確定和墨西哥攜手晉級，此役輸不得的德國上半場壓著對手打，但第32分鐘，Kroos發生失誤被瑞典從中場斷球，前鋒Ola Toivonen接獲妙傳後，右腳挑射破網，瑞典1：0先馳得點。

F組場場都攸關晉級，首役意外吞敗的德國今(24)日次輪對決瑞典，雖瑞典先馳得點，但下半場靠Marco Reus追平，加上核心中場Toni Kroos漂亮的禁區邊間接自由球將功補過以2:1絕殺瑞典，衛冕軍晉級還有望。

下半場開賽沒多久第48分鐘，德國前鋒Timo Werner殺到禁區左路傳中，「玻璃王子」Reus後點跟進，抓到機會在遠柱破門，幫助德國追平比分，雙方1:1回到原點。這球是多次因傷退出世界盃的Reus首度參加世界盃的首個進球。

勢必要搶勝的德國開始猛攻，不過第82分鐘，後衛Jérôme Boateng放倒對手，領到黃牌，兩黃變一紅退場，德國變成10打11。

眼看時間快到德國幾波攻勢都無功而返，最後傷停補時第95分鐘，德國獲得禁區邊外的間接自由球，Kroos開給Reus輕觸後，Kroos直接起腳，球劃過門前重重防守球員，漂亮轉進球網內，驚天絕殺瑞典。

德國只要下一場擊敗韓國，就能拿到6積分衝上分組第二，3積分的瑞典最後一戰碰上二連勝的墨西哥將會是場硬戰，瑞典需要贏球才能相較淨勝球後得知誰晉級。