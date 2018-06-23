NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈超神自由球絕殺瑞典　德國晉級有望徐佳瑩金曲封后　談結婚直說再想想8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

世足／克羅斯超神自由球絕殺瑞典　德國晉級有望

記者鍾東穎／綜合報導2018/06/24 04:29
▲德國核心中場Toni Kroos絕殺瑞典。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國核心中場Toni Kroos絕殺瑞典。（圖／美聯社／達志影像）

F組場場都攸關晉級，首役意外吞敗的德國今(24)日次輪對決瑞典，雖瑞典先馳得點，但下半場靠Marco Reus追平，加上核心中場Toni Kroos漂亮的禁區邊間接自由球將功補過以2:1絕殺瑞典，衛冕軍晉級還有望。

首役擊敗韓國的瑞典只要今天贏球就確定和墨西哥攜手晉級，此役輸不得的德國上半場壓著對手打，但第32分鐘，Kroos發生失誤被瑞典從中場斷球，前鋒Ola Toivonen接獲妙傳後，右腳挑射破網，瑞典1：0先馳得點。

下半場開賽沒多久第48分鐘，德國前鋒Timo Werner殺到禁區左路傳中，「玻璃王子」Reus後點跟進，抓到機會在遠柱破門，幫助德國追平比分，雙方1:1回到原點。這球是多次因傷退出世界盃的Reus首度參加世界盃的首個進球。

勢必要搶勝的德國開始猛攻，不過第82分鐘，後衛Jérôme Boateng放倒對手，領到黃牌，兩黃變一紅退場，德國變成10打11。

眼看時間快到德國幾波攻勢都無功而返，最後傷停補時第95分鐘，德國獲得禁區邊外的間接自由球，Kroos開給Reus輕觸後，Kroos直接起腳，球劃過門前重重防守球員，漂亮轉進球網內，驚天絕殺瑞典。

德國只要下一場擊敗韓國，就能拿到6積分衝上分組第二，3積分的瑞典最後一戰碰上二連勝的墨西哥將會是場硬戰，瑞典需要贏球才能相較淨勝球後得知誰晉級。

關鍵字德國瑞典世足toni kroos
孫興慜進球太遲　墨西哥晉級在即

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan