栽贓文大學生說謊　黃智賢批：我若是姚立明就去跪學生

文化大學宿舍大群館館長范姓女大生日前表示，自己從來沒參與政治性的活動，所以並不了解政治輿論戰的複雜，也從來沒想過自己單純的論述大群館宿舍現況、個人住宿的感想，反而會讓自己成為大眾討論的焦點，甚至遭到姚立明老師等來賓以及廖筱君小姐質疑公然說謊。

文大宿舍大群館風波持續延燒！名嘴姚立明日前在三立政論節目《新台灣加油》中，質疑文化大學宿舍大群館館長范姓女同學公然說謊，引發外界撻伐。資深媒體人黃智賢今（ 24 ）日在臉書 PO 文表示，面對文化大學學生的誠實，姚立明竟然栽贓學生說謊，並批評「如果我是姚立明，我就去跪學生」。

范姓女大生表示「雖然被貼上如此人格謀殺的屈辱標籤，但我們始終相信人心是善良的，也應純粹是無心的誤會」。范姓女大生接著表示自己並沒有計畫對姚立明等提出告訴，只希望兩名當事人姚立明及廖筱君能夠出面說清楚，還給自己清白。

資深媒體人黃智賢今天針對此事在臉書上 PO 文「什麼叫善與惡的對比？」黃智賢認為范姓女大生因為在節目上的言論不符合節目期待，遭到姚立明痛斥說謊，全面羞辱人格，但是女學生還願意原諒姚立明「我若是姚立明，就去對學生跪」。黃智賢也提到姚立明過去曾在文化大學任教，面對學生的誠實，居然栽贓學生說謊「如果這不叫做惡，什麼叫做惡？也許姚立明心中，真的充滿了恨」。

黃智賢接著提到，姚立明曾經在 2014 年擔任台北市長柯文哲的競選總幹事，當時發生「老鼠尾」事件，姚立明認為是遭到竊聽，最後事件被引導成連勝文監聽柯文哲，但是最後司法證明，從頭到尾都沒有竊聽這件事，黃智賢認為柯文哲當選了，說謊的是誰？誰在乎？

黃智賢再舉姚立明曾表示只幫柯文哲打選戰，不會進北市府當官，但姚太太還是進市政府當官；姚立明當年全力支持太陽花學運，定義這叫做公民不服從，等到民進黨執政之後，只要有人抗議民進黨，都成為不對的，不可以的，黃智賢諷刺表示「文化學生對比姚立明，善與惡」，多麼難堪的對比。