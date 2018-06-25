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政治

十年有你／兩岸從陸客開放　到將打國際官司

記者陳弘志／綜合報導2018/06/25 09:30
▲蔡英文總統面對兩岸關係生變。（圖／總統府提供）
▲蔡英文總統面對兩岸關係生變。（圖／總統府提供）

2008 年到 2018 年，剛好屆滿十年。十年來，兩岸關係如何轉變，我們看「十年頭」與「十年尾」一些事件，似乎可以看出兩岸關係轉變的輪廓。

★回到 2008 年：

因前總統陳水扁涉及扁家海外洗錢案，讓許多一度投票支持民進黨的民眾感到震驚與失望，民進黨遭逢成立以來最大選舉挫敗。首先是 2008 年 1 月第七屆立委選舉，立法院的 113 席中，執政的民進黨驟降只剩 27 席，不到四分之一，國民黨則獲 81 席，席次接近四分之三，無黨團結聯盟 3 席、親民黨 1 席、無黨籍 1 席。

當年 3 月 22 日總統選舉，國民黨籍馬英九、蕭萬長以 765 萬票、接近六成票數，得票率為 58.45% 擊敗民進黨候選人謝長廷、蘇貞昌。

同年 5 月 12 日，大陸四川發生汶川大地震，台灣對大陸同胞伸出援手，總捐款金額為新台幣70.5億元。

6 月 11 日，當時的海基會董事長江丙坤率團抵達北京展開「兩岸互信協商之旅」，重啟自 1999 年「兩國論」後，兩岸中斷 9 年的兩會協商機制。海基、海協兩會並對兩岸包機直航、大陸觀光客來台等重大議題協商。

6 月 17 日，由大陸旅遊業者所組成，為了 7 月 4 日上路的大陸居民赴台旅遊作暖身的「踩線團」抵達台灣，8 天的行程考察台灣各地旅遊景點。

11 月 4 日，第二次「江陳會談」在台北圓山飯店舉行，江丙坤與大陸海協會會長陳雲林就兩岸空運直航、海運直航、通郵、食品安全等 4 大議題展開協商，會後並簽署協議。

12 月 15 日，二次江陳會談四項協議生效，台海兩岸正式展開直接通航與通郵，達成台灣與中國大陸間的全面三通。

★ 回到現在 2018 年：

今年 1 月，大陸因為兩岸關係惡化，處理 Ｍ503 航路未與蔡英文政府協商，逕行執行，我方因此否決兩家陸籍航空公司的兩岸春節加班機，大陸國台辦痛批蔡政府作為「十分愚蠢、不得人心」。

兩岸當局因「92共識」未獲具體共識下，台灣出現連續斷交事件。今年 5 月，蔡英文總統於上任 2 年來，我友邦包括：聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索，已 4 國與中華民國斷交。

台布斷交後，蔡英文表示，對於中國大陸蠻橫作為「不會再忍讓」，陸委會隨後宣布，將對大陸各級政府官員來台申請嚴格審查，移民署隨後證實有 10 名大陸官員申請來台出席海峽百姓論壇，遭到台灣當局拒絕入境。

6 月 13 日，台北地檢署偵結陸生周泓旭共諜案，並起訴新黨發言人王炳忠等人，大陸國台辦發言人馬曉光以「喪心病狂」形容民進黨當局作為，陸委會當晚回敬「國台辦發言人粗俗、不雅的用語，突顯陸方的無知與跋扈」、「夏蟲不可語冰」。

6 月 19 日，因為大陸要求 36 家外國航空公司必須更改對台稱呼，統一為中國台灣，國家安全會議祕書長李大維對英國《金融時報》表示，「我們將告訴人民，對那些屈服於中國的航空，要不要搭乘，是個人的選擇」，政府將對那些屈服於中國大陸的航空公司採取法律行動，但由於過程複雜，可能需要 2  到 3 年才會完成。

關鍵字兩岸周泓旭海峽論壇九二共識航空
陳敏鳳》民進黨北市選戰「走鐘」？陳弘志／兩岸十年　棋手的下一步

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