彰化縣定古蹟　芬園寶藏寺修復工程規劃設計地方說明會

彰化縣文化局25日參與寶藏寺管理委員會在寶藏寺辦理「彰化縣縣定古蹟芬園寶藏寺修復工程規劃設計地方說明會」，由文化局秘書林靖文代表出席，現場有寶藏寺管理委員會主委張協章、縣議員曾世勇、芬園鄉長洪慶章、在地村長、信徒代表及鄉親們熱情與會。

林靖文指出，據文獻記載芬園寶藏寺初創於清康熙11年(西元1672)，原為供奉觀音菩薩。康熙27年(西元1688)增建前殿，芬園寶藏寺原為三開間，兩進兩廊雙護龍的寺廟建築，前殿三川為斷簷升箭口的形式，意義非凡，屋脊脊飾精美，三川殿上的龍虎堵，以泥塑為材手藝高超，寺內雕刻細緻，值得深入欣賞和研究。



▲芬園鄉寶藏寺辦理修復工程規劃設計地方說明會，力求以原材料、工法修復，予以保存彰化縣重要文化資產。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

民國74年11月內政部公告為台閩地區第三級古蹟，民國84年管理委員會爭取政府經費補助整修，除將原有之院落重新翻修之外，並擴建廟前之景觀，增建鐘鼓樓及戲台，並將原位於後殿之觀音寺，改奉於正殿，並將天上聖母移駕於後殿之聖母祠，寺內整體建設煥然一新，寺外美化花木扶疏，配合廟後山坡上之休憩公園，前呼後應一氣呵成，蔚為生氣盎然之嶄新風貌，亦為宗教旅遊的觀光聖地。



▲芬園鄉寶藏寺辦理修復工程規劃設計地方說明會，力求以原材料、工法修復，予以保存彰化縣重要文化資產。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

張協章指出，因台灣地震發生頻率較高區域，造成芬園寶藏寺屋頂規帶位移及屋面瓦下滑現象等，為避免損壞繼續擴大與保護公眾安全，寶藏寺管理委員會依文化資產保存法向縣府反映，縣府積極向文化部文化資產局申請修復工程經費，寶藏寺廟方也積極籌措經費，遂於今年5月獲文化部文化資產局核定工程補助經費，總經費新臺幣：1,233萬元，由廟方自辦發包工程(文資局補助：604萬1,700元（49%）、所有權人自籌款：628萬8,300元（51%）。



▲芬園鄉寶藏寺辦理修復工程規劃設計地方說明會，力求以原材料、工法修復，予以保存彰化縣重要文化資產。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

此次執行範圍以芬園寶藏寺之古蹟建築本體、鐘鼓樓涼亭及戲臺為主要重點修復建築體，工程項目重點為屋面檢修、木構件全面檢修、牆體裂縫修補及牆面灰粉刷層重作以及蟲蟻防治工程。力求以原材料、工法修復，予以保存彰化縣重要文化資產及延續空間使用價值。