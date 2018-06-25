日本球迷清理垃圾獲盛讚　陸媒吃味：中國球迷撿就沒人誇

2018 世界盃足球賽正熱鬧開踢，日本球迷賽後主動留下來清理垃圾的舉動受到外媒廣泛報導，被譽為是本屆世足最美風景之一。但中國大陸媒體今日刊出一篇文章，指出大陸球迷在亞冠、世界盃預選賽等國際賽事中也有類似舉動，但卻被人無視。
《澎湃新聞》報導，世界盃足球賽第二輪小組賽結束後，日本隊以一勝一平的成績暫列 H 組榜首，而到俄羅斯觀賽的日本球迷，賽後主動留下來清理垃圾的舉動，讓外界留下很好的印象，並獲得 BBC 、 FOX 、法新社等外媒的報導，其中法新社更稱日本球迷是「模範」，而在上一屆巴西世足賽中，日本球迷賽後披著雨衣收垃圾的舉動，當時也獲得了媒體的廣泛讚揚。
報導指出，有類似舉動的不只日本球迷，日本隊小組賽第一場對上哥倫比亞，輸球的哥倫比亞球迷賽後也主動留下來清理垃圾，形成了兩隊球迷共同維護賽場整潔的畫面，但其實中國大陸球迷也多次有相同舉動。
《華商晨報》在 2014 年就曾報導北京中赫國安足球俱樂部一隊球迷父女賽後清理垃圾的新聞，之後也愈來越多球迷加入這個行列。像是 2015 年 1 月的澳洲亞洲盃、 2016 年 9 月世界盃預選賽、 2018 賽季的亞冠聯賽等，無論球隊是贏球還是輸球，賽後中國大陸球迷都主動地清理賽場上的垃圾，贏得不少他國球迷讚賞。
報導指出，這些中國大陸球迷的善舉，被網路推手或營銷號無視，日本球迷的行為卻被拿來攻擊、嘲諷國足，最後也喊話「相信有一天，中國球迷能為國足在世界盃加油，清理賽場留下的垃圾」。
▲2015年亞洲盃賽後，中國大陸球迷主動清理垃圾。（圖／翻攝自《澎湃新聞》微博 , 2018.06.25）
▲2015年亞洲盃賽後，中國大陸球迷主動清理垃圾。（圖／翻攝自《澎湃新聞》微博 , 2018.06.25）