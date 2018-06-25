日本球迷清理垃圾獲盛讚　陸媒吃味：中國球迷撿就沒人誇

2018 世界盃足球賽正熱鬧開踢，日本球迷賽後主動留下來清理垃圾的舉動受到外媒廣泛報導，被譽為是本屆世足最美風景之一。但中國大陸媒體今日刊出一篇文章，指出大陸球迷在亞冠、世界盃預選賽等國際賽事中也有類似舉動，但卻被人無視。

《澎湃新聞》報導，世界盃足球賽第二輪小組賽結束後，日本隊以一勝一平的成績暫列 H 組榜首，而到俄羅斯觀賽的日本球迷，賽後主動留下來清理垃圾的舉動，讓外界留下很好的印象，並獲得 BBC 、 FOX 、法新社等外媒的報導，其中法新社更稱日本球迷是「模範」，而在上一屆巴西世足賽中，日本球迷賽後披著雨衣收垃圾的舉動，當時也獲得了媒體的廣泛讚揚。