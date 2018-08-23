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2018雲林十大伴手禮　李進勇頒獎鼓勵得獎業者

記者蘇榮泉／雲林報導2018/08/23 19:58
▲李進勇縣長頒發獎狀鼓勵入選者，歡迎大家支持在地優質的伴手禮並多多選購。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）
▲李進勇縣長頒發獎狀鼓勵入選者，歡迎大家支持在地優質的伴手禮並多多選購。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

2018雲林十大伴手禮頒獎典禮，23日在縣府一樓大廳親民空間隆重舉行，縣長李進勇、農業處長張鴻猷、莿桐鄉長廖秋蓉、二崙鄉長鍾福助、古坑鄉長黃意玲、西螺鎮長鄭玲惠及其他鄉鎮代表等到場支持在地廠商，由李縣長親自頒獎鼓勵得獎業者，他也誠摯向全國民眾推薦最好的雲林十大伴手禮。

李進勇表示，雲林縣農業產值全國第一農特產質優且豐富，已打開世界性的農特產及食品加工業知名度，雲林十大伴手禮徵選向來競爭激烈，在邁向第二個十年之開端，今年特別分成農特產品組及食品加工組來徵選雙十大伴手禮，盼能吸引全國民眾購買食安把關最高級、品質最優等的雲林農特產伴手禮。


▲2018雲林十大伴手禮頒獎典禮，李縣長頒獎予得獎業者。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

農業處長張鴻猷表示，今年徵選活動共有59家廠商、88件商品角逐十大伴手禮，第一階段由產官學組成的評審團評分占90%，每組選出前二十名之產品進入網路票選階段，第二階段網路票選評分占10%，經過激烈的競爭每組各選出前十名成為2018雲林十大伴手禮。


▲今年特別分成農特產品組及食品加工組來徵選雙十大伴手禮。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

得獎單位今日均派員出席領獎，包括盈盈農圃、第一鰻波工坊、勝利有果舖、詠統生物科技(股)公司、元長鄉雜糧落花生產銷班第19班、西螺鎮農會、虎尾鎮農會、嵩岳咖啡莊園、鮮綠農業科技(股)公司、鴻豆王國台灣精品咖啡館、月光下友善農場、太原茶莊、西螺大同醬油(股)公司、虎屋地瓜糕點專賣店(誠商憨吉企業社)、展翔生技(股)公司、海中寶食品有限公司、祥鳳珍商行、第一舞稻館、糧莘庇護農場等。


▲雲林縣農特產伴手禮品質優良，廠商展示歡迎民眾選購。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

另外，李縣長亦頒發獎狀鼓勵入選者，只要入選不論得獎與否，都是雲林在地的優質商品，歡迎大家支持在地優質的伴手禮並多多選購。


▲農業處長張鴻猷、二崙鄉長鍾福助為得獎廠商代言，盼能吸引全國民眾購買。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

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