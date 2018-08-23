2018雲林十大伴手禮　李進勇頒獎鼓勵得獎業者

2018雲林十大伴手禮頒獎典禮，23日在縣府一樓大廳親民空間隆重舉行，縣長李進勇、農業處長張鴻猷、莿桐鄉長廖秋蓉、二崙鄉長鍾福助、古坑鄉長黃意玲、西螺鎮長鄭玲惠及其他鄉鎮代表等到場支持在地廠商，由李縣長親自頒獎鼓勵得獎業者，他也誠摯向全國民眾推薦最好的雲林十大伴手禮。

李進勇表示，雲林縣農業產值全國第一農特產質優且豐富，已打開世界性的農特產及食品加工業知名度，雲林十大伴手禮徵選向來競爭激烈，在邁向第二個十年之開端，今年特別分成農特產品組及食品加工組來徵選雙十大伴手禮，盼能吸引全國民眾購買食安把關最高級、品質最優等的雲林農特產伴手禮。