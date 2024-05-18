台灣buffet霸主洗牌了！饗食天堂、漢來海港輸它　老饕全改吃這間

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「現在都吃旭集跟饗饗居多了」、「旭集品質真的不錯，就算是下午茶菜色還是很優」、「我也是最喜歡旭集！第二名的話會給島語」、「我自己最喜歡的是島語，不過旭集也不錯」、「以前都吃饗食天堂CP值最高，現在都改吃旭集跟饗饗」、「饗賓集團的其實都不錯啦，旭集跟饗饗都很好吃」。
2024buffet霸主換人當了！漢來海港、饗食天堂都讓位給它
而根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析從2023年5月6日至2024年05月05日1年的時間，台灣目前buffet吃到飽聲量最高的餐廳就是「旭集」，目前全台一共有5家分店，主打的是高級日式料理吃到飽，店內9大料理主題任君挑選，老饕到旭集最愛吃的包括新鮮的生魚片、握壽司、炭烤香魚以及各式甜點等。
拿下第二名則為「饗饗」，雖然目前全台只有兩家分店，但是人氣仍然非常高，而昔日的buffet霸主「饗食天堂」則是退居第三位，漢來海港則是排名第四、去年新開的高級buffet「饗 A JOY」則排名第五。值得注意的是，在聲量前五名的buffet餐廳中，除了漢來海港之外，其他全部隸屬「饗賓集團」，顯見饗賓集團在buffet市場的獨霸性以及地位。
旭集超車饗食天堂成buffet霸主！食用心得分享
《NOWnews》記者也曾經到旭集高雄店用餐過，餐點水準確實令人相當驚豔，當時與友人雖然是享用下午茶時段的價位，每人含服務費大約1100元左右，不過菜色仍然是非常豐富，尤其是在串燒、炸物、生魚片甚至是甜點表現都非常優秀，就算跟饗食天堂晚餐餐期來比的話也完全不會遜色，如果是沒有吃過旭集的民眾，可以從旭集下午茶入門吃起哦！
🟡旭集和食集錦
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為四分之一價，六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費。