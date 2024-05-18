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台灣buffet霸主洗牌了！饗食天堂、漢來海港輸它　老饕全改吃這間

▲台灣人超愛吃buffet吃到飽，即便一餐要價並不便宜，但每到餐期時總是高朋滿座。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣人超愛吃buffet吃到飽，即便一餐要價並不便宜，但每到餐期時總是高朋滿座。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人超愛吃buffet吃到飽，即便一餐要價並不便宜，但每到餐期時總是高朋滿座，許多名店沒有提前一個月預約的話根本就吃不到，然而近幾年隨著buffet品牌越來越多，哪一家才是台灣老饕最愛的吃到飽呢？就有網友討論：「大家最喜歡的buffet現在是哪一家？」貼文引發討論，而昔日被稱為是CP值王者的饗食天堂、漢來海港都紛紛被「新buffet霸主」比拼下去。

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老饕專屬社團「台灣吃到飽buffet推薦」就有網友發文表示「現在buffet品牌越來越多，個人吃到現在最喜歡的就是旭集，價位也是算是可以接受的範圍，甜點跟熟食部份都表現得很不錯，想問大家現在最喜歡哪一家buffet？」

▲饗賓餐旅旗下高人氣和食料理Buffet「旭集 和食集錦」，今（27）日在桃園中茂新天地廣場12樓正式開幕，全店400坪，共300個座位。（圖／饗賓餐旅提供）
▲饗賓集團旗下高人氣和食料理Buffet「旭集和食集錦」，在台灣一共有5家分店。（圖／饗賓餐旅提供）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「現在都吃旭集跟饗饗居多了」、「旭集品質真的不錯，就算是下午茶菜色還是很優」、「我也是最喜歡旭集！第二名的話會給島語」、「我自己最喜歡的是島語，不過旭集也不錯」、「以前都吃饗食天堂CP值最高，現在都改吃旭集跟饗饗」、「饗賓集團的其實都不錯啦，旭集跟饗饗都很好吃」。

2024buffet霸主換人當了！漢來海港、饗食天堂都讓位給它

而根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析從2023年5月6日至2024年05月05日1年的時間，台灣目前buffet吃到飽聲量最高的餐廳就是「旭集」，目前全台一共有5家分店，主打的是高級日式料理吃到飽，店內9大料理主題任君挑選，老饕到旭集最愛吃的包括新鮮的生魚片、握壽司、炭烤香魚以及各式甜點等。

拿下第二名則為「饗饗」，雖然目前全台只有兩家分店，但是人氣仍然非常高，而昔日的buffet霸主「饗食天堂」則是退居第三位，漢來海港則是排名第四、去年新開的高級buffet「饗 A JOY」則排名第五。值得注意的是，在聲量前五名的buffet餐廳中，除了漢來海港之外，其他全部隸屬「饗賓集團」，顯見饗賓集團在buffet市場的獨霸性以及地位。

▲網路溫度計統計近一年buffet聲量，拿下冠軍的為「旭集」，以往的CP值冠軍饗食天堂則排名第三。（圖/網路溫度計提供）
▲網路溫度計統計近一年buffet聲量，拿下冠軍的為「旭集」，以往的CP值冠軍饗食天堂則排名第三。（圖/網路溫度計提供）
旭集超車饗食天堂成buffet霸主！食用心得分享

《NOWnews》記者也曾經到旭集高雄店用餐過，餐點水準確實令人相當驚豔，當時與友人雖然是享用下午茶時段的價位，每人含服務費大約1100元左右，不過菜色仍然是非常豐富，尤其是在串燒、炸物、生魚片甚至是甜點表現都非常優秀，就算跟饗食天堂晚餐餐期來比的話也完全不會遜色，如果是沒有吃過旭集的民眾，可以從旭集下午茶入門吃起哦！

▲饗賓以主打精緻日本料理Buffet「旭集」，是消費者心中「最難訂的自助餐」之一。（圖／饗賓提供）
▲饗賓以主打精緻日本料理Buffet「旭集」，其甜點的表現相當出色。（圖／饗賓提供）
🟡旭集和食集錦

📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元

📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元

📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元

根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為四分之一價，六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費。

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