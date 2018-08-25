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中央社

法國養蜂人待蜜蜂情深如戀人

中央社2018/08/25 13:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎25日專電）相伴一生的妻子過世之後，維克涅（Rene Vicogne）的生活幾乎就只剩下了蜜蜂。

現年69歲的維克涅出身法國東部的阿爾薩斯（Alsace），年輕時在大巴黎地區當過甜點師傅，後來轉業進入行政機構。

1983年，市政府把一小塊地交給他打理，讓他設置幾個蜂箱，他從此開始學習養蜂，逐漸成了業餘專家，經常應蜂農工會之邀，到各地教人養蜂。

退休後，維克涅的教學範圍擴大到國外，尤其專注非洲、中東和印度洋周邊的新興國家，在法國養蜂圈裡，這樣的選擇相當少見。

他這麼做的理由，是希望給生態環境帶來一些改變，包括蜜蜂、樹林和人類。

維克涅到布吉納法索和喀麥隆教人養蜂，讓原本沒有工作的人靠採收和販賣蜂蜜賺錢，有人因此得以送孩子上學、生病了也有錢治療，況且蜂蜜本身就是很營養的食物，自用也很好。

維克涅接受中央社記者訪問時說，非洲蜜蜂大多野生，要有固定收入來源，就要讓野蜂適應蜂箱，方便人收集蜜，當地人原本不知如何採樹上的野蜜，經常為了一個蜂巢砍倒整棵大樹，導致濫伐，濫伐又會引發其他生態問題，從養蜂著手，不失為一個改變契機。

除了四處教人養蜂外，維克涅在法國多處也有據點。他在巴黎西南郊的維希耶勒比松市（Verrieres-le-Buisson）管理一棟小木屋和一片綠地，樹叢後放著幾個示範蜂箱，附近學校經常安排學童參訪，用一小時左右的時間聽他解釋蜂箱構造、蜂群組成及習性等知識。

小木屋裡，收藏著維克涅從許多國家收集的蜂箱，材質、形狀各異，有泥土塑形後乾燥而成的，有把一段樹幹直接挖空的，還有藤編的，每個都有因地制宜的特色，擺設起來有如一個小型博物館。

初夏某天下午，維克涅在木屋裡等著一班學童，他們已遲到45分鐘，維克涅有點焦急，念念叨叨說：「我可是很忙的，我的蜜蜂在等我。」

孩子終於來了，維克涅帶他們看蜂箱，還做了幾次有獎問答，但這天來的孩子們一題都沒答對。隨團的兩名老師在角落擔心地說：「獎品送不出去，別一開始就給孩子期望呀，待會還得安撫他們。」

獎品確實沒有當場送出。教學結束後，孩子們魚貫走出木屋，在草地上整隊，維克涅在孩子們看不見的地方，拉住殿後的老師，拿出事先準備好的手提袋，交到老師手裡，裡面是一堆迷你罐裝蜂蜜，剛好夠孩子的數。

幾年前，維克涅的妻子過世，他的生活從此就被養蜂、出國教學、以及帶孩子認識蜜蜂填滿。

曾是甜點師傅的維克涅，偶爾仍會做阿爾薩斯著名的蜂蜜香料麵包，只是現在只有他一個人吃。

維克涅不否認，他對蜜蜂的感情很像一種戀愛，當他聊起蜜蜂，永遠不覺膩煩，不管面前的談話對象是記者、鄰居還是學童，全都不重要，「當我打開一個蜂箱，我就好似不在原地，而是與蜜蜂融合在一起，只看得見我的蜜蜂，只想著我的蜜蜂」。

他在那個嗡嗡輕響的世界裡感悟四季，捕捉氣候和自然的細微變化，也從中體會人生哲學：「當我觀察蜂箱，我總是想，如果人類活得像蜜蜂一樣，就永遠不會出任何問題，所有人都好好地工作，形成一個很完善的體系。」

在養蜂過程中，採收蜂蜜最令他開心。尤其是看著金燦燦的蜜從巢框流出的一刻，那是他把蜂箱打理得乾乾淨淨，讓蜜蜂住、提供良好蜜源環境讓蜜蜂採集、讓蜜蜂安心勞動，一起努力獲得的成果。

肆虐全球的蜜蜂高死亡率現象，當然也沒饒過維克涅，他曾有25個蜂箱，有一年就死了15個，必須重新安置，再慢慢增加蜜蜂數量。他說，每年都要面對這種耗費心神的工作，很多養蜂人不耐煩，久了就放棄了。

雖然近年法國政府為了保護蜜蜂，禁用含類尼古丁物質的農藥，但維克涅認為，土壤和植物不會在朝夕之間淨化，可能要等5到10年才看得出一點改變。

維克涅一邊聊著，一邊把學童送到門口，這時又有熟客來買了幾罐蜂蜜。好不容易送客，他立刻關燈鎖門，與記者握了個手，說好有緣再見，隨即開車入林，看顧他的蜜蜂去了。（編輯：屈享平）1070825

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