NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

張麗善陳情災損未補助　雲林縣府反駁指控

記者蘇榮泉／雲林報導2018/08/25 18:58
▲雲林縣政府針對張麗善委員不實指控農委會，提出農委會0825公告公文。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.08.25）
▲雲林縣政府針對張麗善委員不實指控農委會，提出農委會0825公告公文。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.08.25）

雲林縣政府針對張麗善委員不實指控農委會曾承諾會給予救助，但卻因縣府未申報災害，造成農民無法獲得救助，雲林縣政府說明如下:

1.雲林縣因6月底七月初豪雨，至使縣內花生一期作水傷情形，縣府第一時間通報農糧署，並於7月4日主委林聰賢至雲林元長會勘後啟動天然災害救助辦法。

2.啟動後由農業處會同農糧署、農改場進行查報延長至7月9日，經彙整，雲林單一田區受損未達廿％、且無收穫面積未達種植面積五％，所以未符天然災害救助作業要點規定。

3.縣府另體桖農民辛勞，啓動縣府「107年1期作落花生損害專案補貼計畫」每公頃補貼新台幣1萬元整，共4,700餘萬元，已撥付公所發放。

雲林縣政府說，針對中央天然救助辦法明確的規範，張委員不僅蒙蔽雙眼不視，更扭曲縣府做為，企圖混淆視聽，縣府在此表達嚴正譴責，此舉不但讓雲林對外印象大打折扣，更嚴重涉及誹謗行政作為，涉及法律責任，請當事者應有自知之明。

雲林縣府表示，今日行政院為協助地方政府救災重建事項特至雲林視察，張麗善不僅遲到更未依秩序擅自闖入破壞會議進行，因選舉思量將政治行為來影響行政作為，府方表示強烈遺憾與抗議，保障人民安全一直是政府首要原則，請張委員勿將行政資源當做消費工具。

關鍵字雲林縣政府張麗善農委會天然救助政治行為行政作為
李進勇勘災　建請中央從速從優補助賴清德感謝後輔幹部辛勞護國人安全

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan