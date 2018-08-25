張麗善陳情災損未補助　雲林縣府反駁指控

3.縣府另體桖農民辛勞，啓動縣府「107年1期作落花生損害專案補貼計畫」每公頃補貼新台幣1萬元整，共4,700餘萬元，已撥付公所發放。

2.啟動後由農業處會同農糧署、農改場進行查報延長至7月9日，經彙整，雲林單一田區受損未達廿％、且無收穫面積未達種植面積五％，所以未符天然災害救助作業要點規定。

1.雲林縣因6月底七月初豪雨，至使縣內花生一期作水傷情形，縣府第一時間通報農糧署，並於7月4日主委林聰賢至雲林元長會勘後啟動天然災害救助辦法。

雲林縣政府針對張麗善委員不實指控農委會曾承諾會給予救助，但卻因縣府未申報災害，造成農民無法獲得救助，雲林縣政府說明如下:

雲林縣政府說，針對中央天然救助辦法明確的規範，張委員不僅蒙蔽雙眼不視，更扭曲縣府做為，企圖混淆視聽，縣府在此表達嚴正譴責，此舉不但讓雲林對外印象大打折扣，更嚴重涉及誹謗行政作為，涉及法律責任，請當事者應有自知之明。

雲林縣府表示，今日行政院為協助地方政府救災重建事項特至雲林視察，張麗善不僅遲到更未依秩序擅自闖入破壞會議進行，因選舉思量將政治行為來影響行政作為，府方表示強烈遺憾與抗議，保障人民安全一直是政府首要原則，請張委員勿將行政資源當做消費工具。