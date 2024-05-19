國會搶人大戰！韓國瑜遭女綠委熊抱畫面曝光 夾藍綠間面露無奈
517國會發生史上最嚴重肢體衝突，共有6名立委掛彩送醫，國民黨立委王鴻薇今（19）日於社群平台貼出影片，影片中女綠委熊抱院長韓國瑜不讓其走近議場開會，而藍委也蜂湧而至衝上前反制，雙方上演搶人大戰，夾在中間的韓國瑜則是面露無奈，對此王鴻薇砲轟， 男性隨便擁抱女性是性騷，「請問民進黨女立委，這樣熊抱韓國瑜，難道不是性騷嗎 ？」
記者陳威叡／台北報導
王鴻薇於社群平台表示，要揭穿民進黨討論法案的假象，痛批民生國家有這樣挾持國會議長嗎？而當天院長韓國瑜被熊爆性騷，說明該完整影片是在主席台後面發生。全部的媒體都在主席台前方，沒有辦法拍到。
王鴻薇指出，民進黨對外口口聲聲說要討論法案，但真相是在主席台後方無理粗暴地挾持院長不讓他進入主席台 ，根本不要韓國瑜開會，在影片裡可以清楚看到民進黨派出女立委緊緊的抱著院長，把他推來推去，賴惠員還一度臉趴在韓的背上，院長則是很痛苦、很無奈。
王鴻薇質疑，有任何一個民主國家議員會集體這樣傷害國會議長？挾持國會議長 ?不准他進主席台去開會? 男性隨便擁抱女性是性騷，「請問民進黨女立委，這樣熊抱韓國瑜，難道不是性騷嗎 ？」