影／李錫錕登記參選市長　要讓台北從暗黑醫院變運動場

台大教授李錫錕以「終結柯文哲亂象」為號召宣布參選台北市長，今(27)日一早前往台北市選委會正式登記參選台北市長。他表示，現在的台北市太像醫院，要把台北打造成一座運動場，讓每個市民都成為運動員。
李錫錕說，市長就是要面對現實、解決問題、執行政策。他說，台北市現在氣氛太像醫院、馬戲團，把大家當成病人，市民感覺很黑暗，他要把台北市打造成運動場，讓每個市民成為運動員、觀眾，一起運動，互相加油打氣。
李錫錕登記參選時沒有繳交外館的中文學歷認證書，他表示，民國66年從紐約大學拿到政治學博士學歷時，當時外館還沒有學歷認證制度，所以只有英文的。但是他保證學歷沒問題，因為已經在台大政治系教了40年的書。
媒體詢問要打什麼風格的選戰。李錫錕表示因為沒有政黨奧援，最重要要靠人格特質，要靠口頭表達與演講能力等。
至於200萬登記費用從哪裡來，他開玩笑說自己是「獨居老人」，妻子2年前過世、父母也都已過世，自己也沒有小孩，所以把祖先留下來的一點財產拿去抵押、借錢，相信就算把錢花光，祖先們也不會反對。他表示不能對不起扶養他長大的國家社會，所以要散盡家財來回饋國家社會。
▲台大教授李錫錕27日前往選委會登記參選台北市長。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.27)