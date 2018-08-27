影／李錫錕登記參選市長　要讓台北從暗黑醫院變運動場

台大教授李錫錕以「終結柯文哲亂象」為號召宣布參選台北市長，今(27)日一早前往台北市選委會正式登記參選台北市長。他表示，現在的台北市太像醫院，要把台北打造成一座運動場，讓每個市民都成為運動員。

李錫錕說，市長就是要面對現實、解決問題、執行政策。他說，台北市現在氣氛太像醫院、馬戲團，把大家當成病人，市民感覺很黑暗，他要把台北市打造成運動場，讓每個市民成為運動員、觀眾，一起運動，互相加油打氣。

李錫錕登記參選時沒有繳交外館的中文學歷認證書，他表示，民國66年從紐約大學拿到政治學博士學歷時，當時外館還沒有學歷認證制度，所以只有英文的。但是他保證學歷沒問題，因為已經在台大政治系教了40年的書。