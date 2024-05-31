張學友今攻蛋還有票！「現場售票時間、1人限購2張」資訊一次看
歌神張學友今（31）日晚間將在小巨蛋舉辦巡迴演唱會，雖然這一次開了9個場次，但9萬張門票依然供不應求。主辦單位「超級圓頂」昨日深夜宣布現場購票的機會，「經演出團隊確認可加開之紅、紫2B區域（離舞台近，惟較為斜角，無法接受者請勿購買），預計在5月31日15:30開始於小巨蛋南大門售票，售完為止。每人限購2張。」
記者薛羽彤／綜合報導
張學友來台開唱，先前門票開賣時，售票系統湧入80萬人次搶票，系統封鎖了20萬個黃牛帳號，無奈還是許多歌迷搶不到票。主辦單位超級圓頂昨日深夜臨時宣布，將加開紅、紫2B區域，不過視線較不佳，門票將於今日下午15點30分，在小巨蛋南大門開賣，現場購票一人限購2張，超級圓頂也提醒歌迷，「不鼓勵夜排、僅收現金無法刷卡、無法選區選位、購票者本人與隨行人入場時須一起進場。」
張學友來台開唱，先是宣布開演6場，一開賣門票火速秒殺，6月14至16日加開3場演出，線上約58萬人同時搶購，在短短約3分30秒的時間全數售完。粉絲追問是否會再加開場次？主辦單位超級圓頂表示：「希望加場，但今年真的都沒有適合場地了！開賣全數售罄、不會清票。」總計9場9萬張的門票，還是有不少歌迷向隅，可見張學友的驚人魅力。