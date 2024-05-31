颱風馬力斯路徑突大轉彎！週日「穿越台灣上空」 西部降雨最猛烈
第2號「馬力斯」颱風即將形成！根據氣象粉專指出，預估將在週六（1日）凌晨左右登陸中國廣東，接著將一個大轉彎衝向台灣，在週日傍晚至夜晚間穿越台灣上空，不過屆時已經不是颱風，但仍保有熱帶低壓威力，提醒民眾留意週六下午至週日夜晚會是這波降雨高峰期，降雨熱區包括新竹至屏東、北部沿海、各地山區。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」預報指出，馬力斯颱風即將形成，預估週六（1日）凌晨左右登陸中國廣東，隨後轉東北加速朝福建前進，受到陸地破壞，強度會減弱；週日（2日）下午橫越台灣海峽，傍晚至夜晚間穿越台灣上空，雖然此時已經不是颱風，但仍保有熱帶低壓威力，挾帶的豐沛水氣、帶動的西南風，仍會有一定程度的威脅。
尤其，週六(1日)下午至週日(2日)夜晚會是這波降雨高峰期，尤其當熱帶低壓靠近、通過陸地期間，西部地區有機會出現劇烈天氣，提醒大家務必多加注意囉！降雨熱區包括新竹至屏東、北部沿海、各地山區。
氣象專家吳德榮也在專欄透露，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖、最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬來看，馬力斯先受到太平洋高壓西側導引向北前進，再受西風帶導引轉向偏東，恐成為「短命颱」，登陸廣東後減弱為「熱帶低壓」，且將併入鋒面系統，成為鋒面帶上的氣旋。