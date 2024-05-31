青鳥行動消風轉向 媒體人點名「這人」：可能算是綠營戰犯
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等，此話一出引發輿論譁然，台北地檢署29日也主動分他字案展開調查。對此，媒體人羅旺哲表示，搞了近幾個禮拜、催出來的青鳥話題，對綠營來說，熱度、話題都失焦，王義川可能算是戰犯。
記者王德蓉／綜合報導
羅旺哲30日在臉書粉專表示，王義川爭議，受傷最深的，是青鳥行動；本來看起來這場行動，參加人不少，也為民進黨衝出聲勢，但就在王義川那句話後，直接消風。
羅旺哲續指，他所說的消風不是人潮，而是整個社會對青鳥行動的討論度及觀感，現在多數討論轉向，認為是「監控」疑雲，從中央、到地方政府機關，立場選擇「切割」，而綠營人士，大多噤聲，能不上車，就不會上車。因為這段話，讓參與青鳥行動的群眾，變成豬八戒照鏡子，裡外不是人。
羅旺哲表示，當然死忠的人一定認為王義川都沒講錯；但問題是，民進黨現在不能只有死忠支持，而且要爭取更多中間民眾。而這段話，最直接的，就會讓本來對藍白有些疑慮的民眾，但對綠也沒這麼死忠的民眾，更會認為，如果真像王義川所說的，那簡直比藍白還過份，立場自然就會站不住腳，「搞了近幾個禮拜，催出來的青鳥話題，對綠營來說，熱度、話題都失焦，王義川可能算是戰犯。」