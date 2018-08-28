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影／全民中州盃分齡籃球賽開幕　輪椅組比賽首度登場

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/28 20:55
▲中州科大vs.雲林科大兩隊全力拚戰，最後中州科大以73:42贏得比賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)
▲中州科大vs.雲林科大兩隊全力拚戰，最後中州科大以73:42贏得比賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

為響應教育部體育署提倡運動i臺灣計畫，提升籃球運動風氣，進而與國際籃球水準接軌，中州科技大學特別於8月24日至9月2日一連10天，於中州科大綜合體育館及風雨球場，舉辦2018年全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，28日上午舉行開幕式，計有來自全國267支隊伍參加，其中包含今年增設的「輪椅組」，希望肢體障礙人士也能藉由籃球運動，帶動身心障礙者運動風氣，發揮永不放棄的精神。


▲全國全民中州盃分齡籃球賽今年首度加入輪椅籃球組別。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

全國全民中州盃分齡籃球賽計分15個組別，28日上午開幕式前，舉行第一場「輪椅組」決賽，由彰化縣天龍隊vs.台北市隊，其中張浩遠、鄭永雄、陳俊任、王章佳、陳易成、邱創義及呂駿逸，都是台灣輪椅籃球隊國手，打起籃球虎虎生風，充分展現永不放棄的生命力。


▲天龍隊球員陳易成是台灣輪椅籃球隊國手，國中時開始打輪椅籃球。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

天龍隊教練黃稚桀表示，在比賽中天龍隊的靈魂人物背號15號球員陳易成，是彰化永靖人，也是台灣輪椅籃球隊國手，他小時候3歲時發高燒打針，卻造成腳部癱軟無法行走，到了國中時參加彰化縣輪椅籃球社，因此投入輪椅籃球運動，當選國手後曾經代表台灣到韓國、日本、泰國、印尼、香港及中國大陸等地比賽。


▲中州盃分齡籃球賽開幕，今年有267支隊伍報名參賽，規模盛大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

黃稚桀他說，輪椅籃球推2下輪椅要運球一次，而且選手彼此間的距離須拉大，此外像卡位、長傳、轉身過人等，與一般比賽相同，比賽激烈時也會發生輪椅翻倒情形，不過都是自行爬起或隊友協助拉起繼續作戰，因此手臂力量與身體靈活度相當重要。


▲開幕戰是大專男生組中州科大vs.雲林科大，由中州科大柴雲清副校長開球。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

開幕戰是由大專男生組中州科大vs.雲林科大，兩隊都是UBA大專籃球聯賽的優秀隊伍，由中州科大柴雲清副校長開球，經過一番龍爭虎鬥，中州科大在上籃、三分球表現俱佳，最後以73:42的比數打敗雲林科大。而中州盃比賽中，208公分的球員鄭至豪是本賽事最高者，報名社男組「金虎爺民碩」隊的球員，出場比賽特別引人注意，也增加比賽的精彩度。


▲輪椅組首戰由彰化縣天龍隊vs.台北市隊，防守、卡位、轉身過人動作樣樣到位。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

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