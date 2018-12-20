最近在時尚圈中的輿論風波可說是一波未平一波又起，品牌Dolce & Gabbana的辱華事件在許多撻伐聲浪下，兩位品牌創始人出面道歉後，才總算告一段落；而日前隸屬康泰納仕集團旗下《Vogue》雜誌的知名資深時尚評論家Suzy Menkes因為一篇“A Day of Atonement”的文章聲援品牌，裡頭斥道“對品牌的批評是冷漠以及愚蠢的”相關評論，再度掀起軒然大波。



她在文中寫道：「Dolce & Gabbana到底在中國出了什麼問題？我很難對一場從未發生過的時裝秀作出任何判斷。因為模特兒用筷子吃披薩的廣告而被認定為種族主義者，我認為這種批評是冷漠和愚蠢的，現今世界各地對於時尚訊息的傳播可能過於隨意和粗心」。

這一則文章看似在強調Dolce & Gabbana遭到抵制的原因，只是因為品牌的宣傳廣告，而忽略了真正激怒中國消費者的是，品牌創始人之一的Stefano Gabbana在Instagram上被爆出的種族主義言論。而後隨著抨擊不斷接踵而來，Suzy Menkes在自己的Instagram帳號上發佈道歉聲明：

“近期我因為貶低中國而受到批評，我曾有幸在千禧年之前到訪中國，當時還在《國際先驅論壇報》工作（《紐約時報》前身）。事實會說話，我尊重中國，也尊重康泰納仕的全球業務。而作為記者，我的工作是盡可能追蹤越多設計師並報導我所見聞之事。如果我的文字被誤解為對種族主義的支持，我感到非常抱歉，我譴責種族主義。”

在 Instagram 查看這則貼文 Please read my words. They come from the heart. Suzy Menkes（@suzymenkesvogue）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 11 日 上午 10:29 張貼

但網友對於這道歉聲明並不滿意，認為她並未真正道歉，她所致歉的是關於“我的文章如果冒犯到你，我感到很抱歉”。這僅僅只是在針對文章的反應而道歉，如果她真正理解錯誤在哪，不然這只是在逃避，並非道歉。