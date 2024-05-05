兩岸關係好台灣經濟好？謝金河曝：最好的時候是「經濟最慘一年」

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河分析表示，今年台灣的企業入榜兩岸三地1000大有117家，這是2013年以來的11年最高，這當中有幾個亮點，一是台積電穩居榜首，過去的榜首從中國石油到貴州茅台，再到騰訊，「現在台積電市值幾乎是騰訊加茅台。」
謝金河續指，第二個是中國的亮點產業現在由電動車一支獨秀，從寧德時代，比亞迪，小米，到理想等，「不過，競爭也越來越激烈。像小鵬去年市值蒸發15.78%，蔚來少52.4%，中升少61.27%，零跑少28.73%……中國以舉國之力投資電動車產業，今年一定會出現更大的變化。」
三則是台灣企業的競爭力逐漸提升。謝金河表示，「今周刊的表格從2014年開始，那年109家台灣企業入榜，今年的117是11年新高，其實最高是在2008年，這個時候，阿扁總統把政權交給馬總統，台灣的企業有176家入榜，到2015年剩下65家，2016年最低剩下57家，這是台灣企業競爭力最弱的時候。」
謝金河憶起2015年時，中國紫光集團前董事長趙偉國來台，還放話要併台積電、聯發科，更稱要大口吞下矽品、日月光，「那一年，茂德破產，力晶半導體股票下市，華亞科賣給美光……台積電股價112.5元，聯發科192元，旺宏電子跌到2.11，華邦5.95元，茂矽剩下2.01元，南亞科技最慘的時候剩下1.2元，半導體公司股價變成鷄蛋水餃股，這是台灣經濟最慘烈的時刻。」
謝金河表示，520將至，回首過去8年，蔡總統在出口連續19個月衰退，台灣的外國直接投資剩下47.6億美元，全球倒數第五，台灣的出口，投資，消費都告急下，接下馬英九總統的下一棒，「這8年的成績單是值得肯定的」。
謝金河指出，今年AI帶給台灣力量，廣達，緯創，緯穎，川湖，台光電，奇鋐，雙鴻都是贏家，而華城，士電，中興電工的重電部隊則是黑馬！
最後，謝金河表示，過去30年，兩岸人流、物流、金流充分對流，兩岸關係最好的時候，台灣人民的錢會源源不絕流向中國，但中國的錢很難流入台灣。「2015年兩岸關係最好的時候，陸客來台人數創下418萬人次的新高紀錄，而那一年正好是台灣經濟最慘的一年！這也代表兩岸關係好，台灣沒有更好！」