國民黨台北市議員李新墜樓身亡一年多，其生前女友郭新政創立臉書粉絲專頁「誰摔死了李新」，以類戲劇方式控訴自己和李新遭到政治、司法迫害，引發輿論譁然。被指控涉入其中的前立委羅淑蕾今（20）日晚間開直播反擊，說明事情真相，吸引 7000 多名網友收看。

針對郭新政的指控，羅淑蕾近期蒐集許多證據，今日晚間開直播一一說明。她表示，本來很多朋友反對她直播，因為自己不會作秀，也長得不漂亮沒辦法當網紅，但無論如何，她還是想出面跟大家說清楚，也批評郭新政花大錢拍「電影」，讓她承受眾人指責，但事實真的是這樣嗎？

羅淑蕾指出，「誰摔死了李新」影片中，指控羅淑蕾用錄音筆蒐證，但這支錄音筆是郭新政的律師準備的，郭新政當天不讓他們錄音，事後也沒把檔案給他們，假設自己真的有推錄音筆的動作，那也是在幫郭新政蒐證。至於大家懷疑是她偽造的「李新和解書」，也是李新之子李柏毅曾出庭作證，表示手稿是母親在整理李新遺物時發現的，絕對是真的，如有懷疑也歡迎提告。

羅淑蕾表示，李新跳樓是因憂鬱症、吃太多百憂解，反問「是誰讓李新壓力這麼大？」認為李新黑白兩道都熟，怎麼會因為網友留言罵他就壓力太大受不了，直指李新的壓力來源就是郭新政。

羅淑蕾同時指出， 2017 年台北市議會赴俄羅斯參訪，但李新因染皮蛇，病得很重而取消行程，郭新政卻強迫李新打電話給議長吳碧珠，堅持要去俄羅斯參訪，認為郭新政和李新並不如郭說得那麼恩愛，「你既然愛他愛成這樣子，怎麼會把他拋下來呢？尤其是他病得那麼重的時候」，懷疑兩人早就分手，李新輕生和郭新政的珠寶詐騙案無關。

羅淑蕾接著回應許多人好奇的「台支漏蓋章」疑問，表示台支本票視同現金，只要銀行開出來就一定得兌現，這 3 張台支本票漏蓋章並不影響兌現，並說郭新政公布的當鋪影片經過剪接、變造，且當初也是嚴嘉慧的母親發現漏蓋章的，事後銀行人員也坦承疏失。

網友提問羅淑蕾為何不跟郭新政當面對質？羅淑蕾則表示，自己已經自訴提告了郭新政、盛竹如等人，歡迎大家到法庭旁聽，看她跟郭新政對質。至於為何介入此事？羅淑蕾說，郭新政涉入黃金詐騙案，要求李新幫忙，受害者則找上自己幫忙，而她在當鋪裡表現強勢，是為了幫嚴嘉慧拿回被郭新政騙走的珠寶，「你們看到我羅淑蕾很強勢在幫嚴嘉慧母女，可是你們有沒有看到李新是怎麼在脅迫這對母女？當然人走了，很多我都不想講」。

羅淑蕾同時澄清，自己沒有找黑道幫忙，所謂的「黑衣人」沒有一個是黑道，其中一個更疑似是郭新政本人。最後她也痛批盛竹如，「只是照稿念，卻害死很多人」，更說「下次再告訴大家更深的東西」，預告將再開直播說明此事。