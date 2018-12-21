（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）ABL寶島夢想家今天在馬尼拉以南聖羅沙市打了3節好球，第4節最後近7分鐘崩盤，被菲律賓火焰隊打出一波21比3的攻勢，終場以72比86敗北，苦吞2連敗。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）今天移師馬尼拉以南聖羅沙市（Santa Rosa）菲律賓火焰隊主場，寶島夢想家開局氣勢如虹，第一節以20比14領先，但第二節結束時被追平至39比39。

比賽剩下6分56秒時，寶島夢想家還領先4分，不料接下來菲律賓火焰隊打出一波快攻後來居上，擁有NBA資歷的波多黎各外援柏克曼（Renaldo Balkman）投進3分球、拉莫斯（Peter John Ramos）中距離中的，比分繼續拉大。

寶島夢想家陣腳大亂，最終以72比86苦吞2連敗，戰績跌至6勝2負，菲律賓火焰隊則為3勝0負。

寶島夢想家總教練莫瑞（Dean Murray）表示，寶島夢想家在比賽最後時刻失守，攻擊時即使出現空檔也無法把球進籃框，「我們在最後時刻沒投進好幾球，而他們投進了幾個球，我們出現崩盤。」

對於未來的比賽，莫瑞依然有信心：「我們在客場打了6場球，我們不喜歡輸球，我們會先休息，為下一場比賽做準備。我覺得我們的表現還是不錯。」

菲律賓火焰隊柏克曼此役得到19分20籃板，7呎3吋巨人拉莫斯也有16分7籃板，並送出3記火鍋；寶島夢想家以米勒（Malcolm Miller）的23分為最高，阿提諾（William Artino）和葛拉斯（Tevin Glass）各有14分進帳。

駐菲代表處多名館員及眷屬，以及台商到場加油。（編輯：徐崇哲）1071221