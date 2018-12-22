準高雄市長韓國瑜日前透露，明年3月將有國際級巨星造訪高雄，今（22）日由內定接任高市府觀光局長的潘恆旭證實，韓國瑜市府團隊已經跟以《魔鬼終結者》聞名全世界的阿諾史瓦辛格接觸，他也同意明年春天到高雄演講，主題為「電影產業與世界新政」。

現年71歲的阿諾史瓦辛格以演出《魔鬼終結者》系列爆紅，片中一句台詞「I will be back！」（我回來了！）讓全球影迷印象深刻，之後更演而優則仕，在2003年成功當選美國加州州長，並且連任成功，任期至2011年卸任後，他又重回好萊塢發展。不過其間他仍關注環保議題，近期還在推特槓上美國總統川普，抗議川普政府放寬排氣量管制。

其實，今年3月阿諾曾因心臟疾病緊急手術，發言人當時受訪時，還表示阿諾醒來的第一句話，就是經典台詞「我回來了！」不過也因此，阿諾自手術後便減少公開露面，最近一次是12月初參加前美國總統老布希的葬禮，如今他可以現身高雄，也是台灣民眾能夠見到他的難能可貴機會。據潘恆旭表示，待韓國瑜上任後，會正式規畫貴賓落地接待規格。

此外，高雄市準新聞局長王淺秋也透露，「觀光局及新聞局將來會成立明星名人小組，廣邀星馬泰港澳日韓美國明星來高雄，為城市行銷宣傳，上任後會提出詳細完整的接待規格。與明星的MOU未簽立前，都不能證實，謝謝大家。」似乎又為阿諾能否來台，給了一個不確定性。