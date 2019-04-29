等待13年，澳洲鮮肉美男特洛伊 （Troye Sivan）昨（28）日輕裝底台，今（29）晚於台北國際會議中心舉辦台灣首場演唱會，此次巡迴為其出道以來最大型的亞洲巡迴，台灣場開賣即完售，整場演出共換了3套服裝。

第一次來到台灣，特洛伊非常感激能有這次亞洲巡迴的機會到台北與歌迷近距離接觸，雖然演出行程緊湊，今天一早還是抽空到陽明山享受陽光，趕上最後的花季，欣賞海芋與繡球花，並對竹子湖放養的雞感到新奇，駐足許久且用手機記錄下這個開心的時刻。

演唱會一開始，當歌曲〈SEVENTEEN〉前奏一下，特洛伊身著黑西裝搭配紅色貼身高領出其不意從觀眾席出現，近距離開唱，讓歌迷超興奮，接連2首歌〈BLOOM〉與〈PLUM〉掀起演唱會高潮，唱到嗨的特洛伊還脫去外套，隨著音樂舞動，動感的歌曲使歌迷紛紛舉起雙手獻上高分貝尖叫，中間還打趣說，TICC是他表演過觀眾席最高的場地。

身為年輕世代與LGBT族群的發聲者，特洛伊的創作每每都能觸及到粉絲的內心深處，這次特別演唱上一張專輯挑戰性別議題的話題作品「藍色三部曲」中的兩曲〈FOOLS〉和〈WILD〉。此外，他不斷在演出中以中文「謝謝」答謝粉絲支持，承諾會盡快再回來台灣，並開玩笑表示：「唯有現場的觀眾答應再度參加下次演唱會，他才要再回來。」