蔡英文總統周六帶頭出席廢核遊行引發輿論討論，前總統馬英九無法認同，他今(30)日在「重振台灣經濟競爭力會議」致詞時嚴正譴責蔡英文的舉措是「公然帶頭踐踏多數民意，這種態度叫謙卑嗎？叫進步價值嗎」？

馬英九說，三天前（4月27日）反核人士在台北舉行一場廢核遊行，蔡英文總統及民進黨人士參加，人數與去年三月的反核遊行相近，比2013年的12萬人，減少九成以上，再一次證明去年11月全國589萬人（佔6成）支持「以核養綠」公投的民意並未改變，但蔡英文居然公然帶頭踐踏多數民意，「這種態度叫謙卑嗎？叫進步價值嗎？這個政府還好意思說自己是民主政府嗎」？

馬英九表示，錯誤的能源政策，阻礙經濟發展。經濟發展是國家生存的根本，能源則是經濟發展的命脈，尤其台灣缺乏自有能源，98%靠進口，談經濟問題，就不能忽略能源政策。馬英九特別指出，影響現今台灣經濟發展不佳的關鍵之一，就是錯誤的能源政策。全國工業總會在2018年「對政府政策建言白皮書」中大聲疾呼，應盡速排除水電、土地、勞工及人才等「五缺」障礙，其中在缺電部分就強調，政府持續推動2025非核家園政策，要達成50％天然氣、30％燃煤及20％綠能的發電配比，但各種發電來源獨缺核能「會折損電力系統可負擔性與低碳性」，提高缺電風險，不利國家競爭力與發展低碳經濟，嚴重的話還會影響企業投資。

馬英九指出，蔡英文日前呼籲大陸台商把生產基地遷回台灣，以避免受到美中貿易戰的波及，但無論海外或大陸台商、國內外商與本土工商團體，最擔心的就是缺電，他們都建議政府保留核電，蔡政府卻不予理會。美國臉書（Facebook）公司本來要在彰化設立它的亞洲數據中心（data center），但去年決定改設在新加坡，一般認為這個決定與台灣前年「八一五」大停電顯示的「電力供應不穩定」有關。因為數據中心跟半導體製造業一樣，必須24小時運轉，停電一分鐘都不允許。