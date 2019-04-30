中國平安 (2318-HK) 今 (30 日) 公布 2019 年第 1 季業務，受惠於新業務價值率提升以及集團客戶數成長，盈利大幅增長 77.1% 至 455.17 億元人民幣，營運利潤上升 21% 至 341.19 億元，每股營運收益為 1.9 元。中國平安今日開盤報 95.900 元，截至午盤跌 1.356%，報 94.600 元。

作為集團主要業務，壽險及健康險新業務價值年增 6.1% 至 216.42 億元，略超市場預期，雖然保費收入按年下降 10.8%，但受惠產品組合轉變，新業務價值率按年升 5.9 個百分點至 36.8%。

平安集團表示，新業務價值提升主要因公司針對產品組合進行調整，減少短交儲蓄型產品的銷售，轉而聚焦長期保障型、長交保障儲蓄混合型等高價值產品銷售，藉此優化業務結構。

客戶數據方面，平安集團第 1 季新增客戶 1100 萬人，現今個人客戶共有 1.91 億，較年初增長 3.6%；網路用戶量為 5.61 億，較年初增長 4.2%。

網路用戶量的顯著提升，顯示近年來中國平安積極深耕網路金融領域，盼打造結合科技的創新金融服務。該集團於去年推出全球首創微表情智能識別技術，實現「微表情」信貸超過 5000 元，信貸損失率降低 60%，同時將審批時間自 5 天縮短至 2 小時，除了實現低成本運作外，更將消費者體驗作為提升網路用戶數的基礎。

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