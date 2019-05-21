（中央社華盛頓20日綜合外電報導）瑞士銀行集團報告指出，美中貿易戰可能導致美國從玩具至衣服等所有東西漲價，也可能引發「廣泛的倒店潮」。貿易戰可能危及全美400億美元銷售額，導致1萬2000家商店倒閉。

「今日美國報」（USA Today）報導，瑞士銀行集團（UBS）分析師索爾（Jay Sole）在報告中寫道：「市場不瞭解實體店日益掙扎圖存的難辛，新的25%關稅可能迫使這些商店廣泛倒閉。我們認為（美國）對中國商品課徵25%關稅可能加劇這些公司獲利受擠壓的情況，導致商店大規模倒閉。」

美國總統川普本月稍早把價值2000億美元中國輸美商品關稅稅率自10%調升至25%；川普還揚言，對剩下的3250億美元中國輸美商品幾乎全部課徵25%關稅。

瑞士銀行集團在4月一份報告中提到，預料全美會有更多商店會閉，多達2萬710家服飾店2026年前會關門大吉。

索爾寫道：「課關稅可能導致其中超過半數商店在1年倒閉，而非4年。」他並表示，這只是對公開上市公司的影響，不包括私人公司所受到的衝擊。

根據市場研究機構Coresight Research調查，早在關稅風險出現前，零售商今年已在苦苦掙扎，全美今年頭20週宣布關店的數量，比去年一整年倒店數量還多。

Coresight Research統計，2018年全美有5864家商店關門，其中包括美國玩具零售業龍頭玩具反斗城（Toys "R" Us）所有商店和數百家凱馬特（Kmart）和西爾斯（Sears）據點。美國2017年有8139家商店關閉，創下有史以來的最高紀錄。

今年迄今全美已有近6400家商店宣布關門大吉，但Coresight Research 17日公布的一份新報告估計，「今年年底可能有1萬2000家商店倒閉」。（譯者：葉俐緯/核稿：嚴思祺）1080521