（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）美國聯邦參議院外交委員會今天一致通過由參議員殷荷菲與梅南德茲提出的支持台灣參與世界衛生組織法案，要求國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛組織（WHO）觀察員身分。

世界衛生大會（WHA）正在瑞士日內瓦召開，台灣連續第3年未能獲得大會邀請以觀察員身分與會。包括美國、日本、德國在內有15個友邦與另外8國在會上為台灣仗義執言，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）即在會上發言表示，台灣2300萬人民應得到發聲的機會。

美國參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（JamesInhofe）與梅南德茲（Robert Menendez）1月29日提出法案，支持台灣參與世界衛生組織。這項法案也獲得柯寧（John Cornyn）、盧比歐（Marco Rubio）、布瑟曼（John Boozman）、凱西迪（Bill Cassidy）、藍福特（James Lankford）、馬基（Ed Markey）、布朗（Sherrod Brown）、曼欽（Joe Manchin）等跨黨派參議員連署。

法案今天在參院外委會上無異議表決通過，

法案主要是要求美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛組織觀察員地位。法案指出，台灣從2009年以觀察員身分參加世衛大會活動，但在總統蔡英文於2016年上任後，台灣國際空間遭到中國打壓，當年世衛大會邀請函姍姍來遲，2017與2018年更未接獲世衛大會邀請。

法案要求美國國務卿應支持並協助台灣參與世衛大會。若台灣仍未能獲邀出席，國務卿必須提交報告說明。（編輯：林治平）1080523