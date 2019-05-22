（中央社記者戴雅真倫敦21日專電）英國首相梅伊的新脫歐協議到處不討好，保守黨或工黨都不買帳，脫歐派也不滿她讓二次脫歐公投有機會死灰復燃，下議院領袖李德森今天求去，表示「無法信任政府能成功脫歐」。

梅伊（Theresa May）4月好不容易向歐盟爭取到把脫歐日期彈性延後至10月31日，經過1個多月協商，於昨天公布「新脫歐協議」。

為了爭取支持，一直以來反對舉行二次脫歐公投的梅伊甚至鬆口，願意讓脫歐公投有起死回生的機會，只要議員支持脫歐協議法案，將可就是否舉行第二次脫歐公投進行表決。

然而，各界都反對梅伊的折衷方案，保守黨內更傳出不想等到6月初脫歐協議表決，現在就要梅伊下台。梅伊則是持續訴求，要求國會議員把握「最後機會」，實現脫歐。

梅伊的新脫歐協議讓黨內同志大為反彈，保守黨的下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）今天晚間宣布請辭。李德森除了不信任新版脫歐協議外，也認為二次脫歐公投將會導致嚴重分裂，不支持政府做出妥協，把公投選項又搬回檯面上。

英國廣播公司（BBC）報導，除了李德森求去外，數名內閣成員也認為，梅伊不應該繼續待在她的位置上。

2016年，前首相卡麥隆（David Cameron）辭職後，李德森曾是梅伊爭取首相位置的競爭對手，但她當時說，自己身為母親，比起沒有生子的梅伊更適合擔任首相，被認為發言不當而道歉。她後來退出競選，讓梅伊坐上大位。

身為下議院領袖，李德森的職責是管理國會黨團，並在國會宣布政府決策，原本應該由她來宣布梅伊的「脫歐協議法案」（Withdrawal Agreement Bill）何時要在國會表決。

李德森是梅伊擔任首相以來，第36位請辭求去的保守黨官員，其中21人請辭原因是為了脫歐。

對於李德森請辭，唐寧街表示，梅伊感謝李德森的付出，很遺憾她選擇辭職，但梅伊將繼續專注於執行民眾公投的脫歐決定。（編輯：林治平）1080523