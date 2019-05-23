根據日本共同社 23 日報導，日本東芝公司 (6502-JP) 在 23 日透露，為了檢查供貨給中國華為的產品當中，是否包含美國產的零組件，目前已經全面暫停出貨。

(圖片：Investing.com)

華為可能已提前囤積庫存？

在 2019 年 3 月 6 日時，日本經濟新聞曾經報導，華為要求東芝記憶體 TMC 將 NAND Flash 的供貨日期提前。而在同則報導中，也提到華為要求村田製作所 (6981-JP) 及東芝記憶體等日企，提高在智慧型手機的相關電子零組件供應。而在部分供應商的供貨量上，更高達過去水準的 2 倍之多。

此舉在當時被外界解讀為，華為在面對美中貿易戰升溫，急著增加相關電子零組件的備貨量，以備將來的不時之需。並希望各家供應商在入夏前，能提高出貨量，以利旗下新款智慧型手機能夠順利進入量產。

除此之外，據聞當時村田製作所在相關的通訊元件上，接到了過去 2 倍左右的訂單量，並將隨華為需求提高零組件的供應。而羅姆 ROHM(6963-JP) 也會在 5 月提高 IC 及相機相關元件的出貨量。京瓷 (6971-JP) 方面也接到華為在 MLCC 的追加訂單。而在台灣的供應商方面，華為也強化了在相關電子元件上的取得。

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