▲屏東縣環保局與民間合力在里港鄉朧祥河濱公園植樹，讓空品淨化區綠草如茵，令人驚艷。(圖／記者黃謝美蘭攝，2019.05.23)
▲屏東縣環保局與民間合力在里港鄉朧祥河濱公園植樹，讓空品淨化區綠草如茵，令人驚艷。(圖／記者黃謝美蘭攝，2019.05.23)

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屏東縣環保局於今(23)日上午，與民間合力在里港鄉朧祥河濱公園植樹，讓空品淨化區綠草如茵，令人驚艷。

屏東縣環保局局長顏幸苑表示，里港朧祥河濱公園空氣品質淨化區綠草如茵，更連續4年獲得企業認養特優及優勝殊榮，該局為降低高屏溪發生河川揚塵對民眾的影響，乃結合民間及志工，在朧祥河濱公園空氣品質淨化區合力植樹，以廣植樹木成林後，發揮淨化空氣品質功能，提升環境品質。

顏幸苑指出，朧祥河濱公園空氣品質淨化區占地約14公頃，已多次由環保局推薦參與環保署辦理空品淨化區優良認養單位甄選活動，自104年起連續4年獲得企業認養特優及優勝之表揚，目前由企業成立的朧偉祥慈善會持續進行維護認養工作

里港朧祥河濱公園空氣品質淨化區植樹活動，除由環保局長顏幸苑主持外，也邀請林務局屏東林區管理處、玉田水環境守望相助巡守隊、福人庄水環境守望相助隊、虎尾溝水環境守望相助巡守隊及里港地區各砂石場代表約近70人共襄盛舉，大家在風雨中種樹，熱情不減。

顏幸苑並指出，朧偉祥慈善會對於此公園維護極為用心，每日皆編派人員進行園區巡視及清掃保持環境清潔，園區內設有自動噴水系統及藉由人員定期修剪花草樹木，使此公園常年保持綠意，另慈善會針對高屏溪河川高灘地闢建朧祥河濱公園，此公園建造不僅改善原有的河川揚塵及砂石場揚塵污染外，也提供了民眾一處休閒之空間，因此環保局選擇此處辦理苗木植樹活動。

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