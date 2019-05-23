國際貨幣基金 (IMF) 研究人員說，川普對中國商品加徵關稅的成本，幾乎全由美國企業支付。這與川普總統宣稱由中國買單，截然不同。

根據 IMF 週四發布的部落格報告指出，研究人員發現，政府的關稅收入幾乎全由美國進口商支付。

「這些關稅有一部份轉嫁給了消費者，如洗衣機關稅，其他關稅則透過降低獲利率方式，由進口商吸收。」

該報告認同大多經濟學家數月來的說法：中國並未支付美國關稅，關稅係由美國消費者與企業支付。IMF 報告說：「美國與中國的消費者明顯是貿易緊張中的輸家。」

IMF 與其最大股東意見分歧，甚為罕見。而該報告發布之時，正值川普與中國的貿易論戰達到沸點之時。

川普於 5 月 5 日發布推文說：「十個月來，中國為 500 億美元高科技產品，支付給美國 25% 的關稅，還為 2000 億美元的其他商品支付給美國 10% 的關稅。」

北京與華盛頓的貿易談判本月受阻，川普指控中國退出了即將達成的協定。隨後，川普將 2000 億美元中國商品的關稅由 10% 調高到了 25%，此舉也引來了北京的報復。

美國還公布了約 3000 億美元中國商品的清單，準備加徵關稅。這些關稅一旦實施，將幾乎包含了所有的中國進口商品，更多的美國家庭將受到衝擊。

本月稍早，白宮經濟顧問庫德洛表示，中美貿易戰擴大，雙方都將受害。但他預期，對中國商品加徵關稅後，對美國就業與經濟成長造成的衝擊將 “微不足道”。

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